Bwin Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

Η διαχείριση των χρήματων σου στην bwin είναι μια απλή διαδικασία και παρακάτω μπορείς να βρεις αναλυτικές οδηγίες για το πως να κάνεις κατάθεση χρημάτων αλλά και ανάληψη από τη bwin, μία από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να διαβάσεις την bwin αξιολόγηση, ενώ αν θες να μάθεις τα πάντα για το casino της bwin μπορείς να διαβάσεις την αξιολόγηση bwin casino.

Πως κάνω ανάληψη από bwin;

Για να κάνεις bwin αναληψη χρειάζονται κάποια βήματα:

  1. Αρχικά συνδεέσαι στον λογαριασμό σου με τα στοιχεία που έκανες εγγραφή.
  2. Στη συνέχεια στο προφίλ σου, κλικάρεις το πεδίο “Ανάληψη”.
  3. Επιλέγεις τη μέθοδο που θες να κάνεις αναληψη bwin, το ποσό και τέλος το πεδίο ολοκλήρωση διαδικασίας.

Σε λίγη ώρα τα χρήματα που κέρδισες στο στοίχημα ή/και το online casino θα είναι στην κατοχή σου.

bwin αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Για οποιοδήποτε ποσό και με όποιον τρόπο διαλέξεις η αναληψη bwin είναι εντελώς δωρεάν χωρίς έξτρα χρεώσεις.

Πως κάνω κατάθεση στη bwin;

Για να κάνεις bwin καταθεση:

  1. Θα χρειαστεί πρώτα να συνδεθείς στον λογαριασμό σου με τα στοιχεία που χρησιμοποίησες στην εγγραφή σου.
  2. Στη συνέχεια επιλέγεις από το προφίλ σου το πεδίο κατάθεση και εκεί ανοίγουν οι διαθέσιμες επιλογές.
  3. Αφού επιλέξεις μία από αυτές θα σου ζητηθούν και κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα σε μια πιστωτική κάρτα ο αριθμός της (εάν είναι πρώτη φορά που την χρησιμοποιείς), ο κωδικός ασφαλείας και το όνομα του κατόχου.
  4. Συμπληρώνεις το ποσό που θέλεις και αυτά θα μεταφερθούν στο υπόλοιπό σου.

Μην ξεχάσεις να επιλέξεις κάποια από τις διαθέσιμες προσφορές για στοίχημα.

bwin καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Αρκετοί και οι διαθέσιμοι τρόποι για καταθεση.Έχετε τη δυνατότητα να φορτώσετε το υπόλοιπο του στοιχηματικού λογαριασμού σας:

  • μέσω καρτών Visa και Mastercard
  • με Τραπεζική Κατάθεση
  • με Paysafecard
  • με Okto Cash
  • με Apple Pay

Προφανώς μπορείς να ενεργοποιήσεις τον bwin κωδικός προσφοράς.

Δες επίσης:

Συχνές ερωτήσεις για την bwin αναληψη καταθεση

Αναλόγως και τον τρόπο που θα επιλέξεις για να γίνουν ανάληψη τα χρήματά σου θα χρειαστεί και το ανάλογο διάστημα για να εμφανιστούν τα χρήματα στο υπόλοιπό σου. Δηλαδή τα χρήματα σχεδόν αμέσως θα γίνουν ανάληψη απλά θα πρέπει να περιμένεις ένα διάστημα για να γίνουν διαθέσιμα. Για παράδειγμα η ανάληψη μέσω paysafe χρειάζεται 8 μόλις ώρες για να εμφανιστεί το ποσό.
Η ελάχιστη ανάληψη σε όλους τους τρόπους είναι τα 10 ευρώ. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να γίνει ανάληψη είναι οι 250.000 ευρώ μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
Η bwin είναι νόμιμη στοιχηματική εταιρία που λειτουργεί με βάση τους κανόνες και τους νόμους του Ελληνικού κράτους και κάθε συναλλαγή μαζί της είναι απόλυτα αξιόπιστη και ασφαλής.
Η ελάχιστη κατάθεση bwin που μπορείς να πραγματοποιήσεις είναι τα 5 ευρώ. Το μέγιστο διαφέρει και πάλι, ανάλογα τη μέθοδο ποθ θα επιλέξεις. Πάντως το μεγαλύτερο ποσό που μπορείς να βάλεις είναι τα 70.000 ευρώ και πάλι μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
Όπως αναφέραμε και στην ανάληψη, έτσι και η κατάθεση είναι μία απολύτως ασφαλής διαδικασία που τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.
Φυσικά. Το ελάχιστο ποσό που μπορείς να καταθέσεις μέσω paysafe στον bwin λογαριασμό σου είναι τα 5 ευρώ, ενώ το μέσιστο τα 1000 ευρώ.
Εάν υπάρξει πρόβλημα με ανάληψη στην bwin, τότε υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να ελέγξεις. Αρχικά εάν τηρούνται τα όρια, ανάλογα και με τη μέθοδο που έχεις επιλέξει. Έπειτα μπορείς να δεις εάν είναι διαθέσιμο, το χρηματικό ποσό που αιτήθηκες για ανάληψη. Τέλος, εάν δεν μπορείς να βρεις τι πάει λάθος, μπορείς να επικοινωνήσεις με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

