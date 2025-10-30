ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Yπάρχει θέμα με Γιόβιτς;💥

jovic aek

Τα σινιάλα από την αγορά για την θέση του επιθετικού στην ΑΕΚ.

Τι με ενημέρωσαν τα τσακάλια μου; Πως η ΑΕΚ τον Γενάρη ίσως βγει στην αγορά και για φορ. Και είχαν επιχειρήματα με βάση τα όσα μου έλεγαν για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Και γι’ αυτό βλέπουν μια κινητικότητα από προτάσεις επιθετικών προς τον Ριμπάλτα. Τώρα αν θα το κάνει και πράξη ο Ριμπάλτα θα φανεί.

Τι λένε όμως στην πιάτσα των agents για επιθετικό στην ΑΕΚ; Πως ο Γιόβιτς μετά από 12 ματς έχει βάλει μόλις 3 γκολ και μέχρι και ο Πιερό έχει περισσότερα από τον Σέρβο. Προφανώς ακόμα δεν είναι έτοιμος και αυτό φαίνεται από την ένταση που βγάζει στα ματς και πόση διάρκεια έχει αλλά έχουμε φτάσει και Νοέμβριο!

Ο Γιόβιτς λοιπόν και πολλά κοστίζει και βλέπει τον δεύτερο φορ της ομάδας να έχει βάλει περισσότερα από αυτόν. Η ΑΕΚ, ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς δεδομένα θα στηριχθουν πάνω του μέχρι τον Δεκέμβριο και ο Γιόβιτς έχει την ευκαιρία του να αλλάξει το κλίμα μέχρι τον Γενάρη.

Βεβαια έχουμε και μία διακοπή ακόμα για τις Εθνικές ομάδες και δεν ξέρω πόσο θα βοηθήσει αυτό τον Γιόβιτς ο οποίος λογικά θα κληθεί ξανά από την Σερβία.

Δεδομένα υπάρχει προβληματισμός για την εικόνα του Γιόβιτς αλλά για την ώρα είναι μόνο προβληματισμός και τίποτα παραπάνω.

Αλλά μόλις το ένα γκολ στο πρωτάθλημα είναι ένα ζήτημα που καλείται να λύσει ο Νίκολιτς ο οποίος έχει κι άλλο θέμα με άλλον συμπατριώτη του. Ναι στον Γκρούγιτς αναφέρομαι αλλά αυτό θα είναι ένα άλλο άρθρο την κατάλληλη ώρα.

