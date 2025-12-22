ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Xmas calendar: 1.000€ κάθε μήνα για όλο το 2026 σε περιμένουν εντελώς δωρεάν*, χωρίς κατάθεση στο Pamestoixima.gr!

Φέτος, τα Χριστούγεννα δεν τελειώνουν ποτέ στο Pamestoixima.gr, χάρη στο Xmas Calendar που φέρνει τις πιο γιορτινές προσφορές* και μοιράζει συνολικά έπαθλα* αξίας 200.000€.

Κάθε μέρα κρύβει μια νέα έκπληξη και κάθε άνοιγμα του ημερολογίου σε φέρνει πιο κοντά σε δώρα* που κάνουν τη γιορτινή διάθεση να διαρκεί πολύ πέρα από τις γιορτές.

Ξετυλίγεις καθημερινά από ένα δώρο* και επιβραβεύεσαι με εκπλήξεις* που έρχονται σε καθημερινή βάση, με έξτρα επιβραβεύσεις* κάθε εβδομάδα, αλλά και με μεγάλες ευκαιρίες που συνεχίζονται για όλο τον χρόνο.

Το Xmas Calendar δεν είναι απλώς μια χριστουγεννιάτικη ενέργεια, αλλά μια εμπειρία που σε συνοδεύει για μήνες.

Xmas Calendar: 1.000€ κάθε μήνα για όλο το 2026 |Pamestoixima.gr

Ξετυλίγεις καθημερινά από ένα δώρο και επιβραβεύεσαι*:

  • Κάθε μέρα…
  • Κάθε εβδομάδα…
  • Και για όλο τον χρόνο με τη μεγάλη κλήρωση που μοιράζει 1.000€ κάθε μήνα για όλο το 2026 και πολλά ακόμη δώρα*!

Η γιορτινή κορύφωση έρχεται με τη μεγάλη κλήρωση, που χαρίζει 1.000€ κάθε μήνα* για όλο το 2026 σε υπερτυχερούς συμμετέχοντες, μετατρέποντας τα φετινά Χριστούγεννα σε δώρο διάρκειας ενός ολόκληρου χρόνου.

Να τα πούμε; Φέτος στο Pamestoixima.gr τα λέμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και… όλο τον χρόνο, με το Xmas Calendar γεμάτο εκπλήξεις* και μοναδικές ανταμοιβές*.

*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις. «21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα