ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Χαμός με παιχταρά από το ΝΒΑ: Τον πλησίασε ο Ολυμπιακός, «σφήνα» του Παναθηναϊκού

Με τη διορία των ανταλλαγών στο ΝΒΑ να πλησιάζει (5 Φεβρουαρίου), αρκετοί είναι οι παίκτες που δεν γνωρίζουν αν την επόμενη μέρα θα έχουν ομάδα.

Αυτό βέβαια αποτελεί ευκαιρία για τις ομάδες της Euroleague να προχωρήσουν στις τελευταίες τους κινήσεις για φέτος, προκειμένου να τονωθούν ποσοτικά αλλά και ποιοτικά με το βλέμμα στα play off και κυρίως στο Final 4 της Αθήνας.

Προφανώς, οι δύο «αιώνιοι» δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση, με τα ραντάρ των ανθρώπων τους να είναι πάντα σε λειτουργία, μήπως προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Για παράδειγμα, ο Ντέιβιντ Τζόουνς – Γκαρσία απασχόλησε έντονα τον Ολυμπιακό τους τελευταίους μήνες.

Για χάρη του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στο Summer League, καθώς ήταν ο εκλεκτός του Έλληνα προπονητή για να αντικαταστήσει τον άτυχο Κίναν Έβανς και να ενισχύσει τους Πειραιώτες στα προγνωστικά μπάσκετ.

Ο Δομινικανός όμως επέλεξε να υπογράψει στους San Antonio Spurs, αλλά η χρονιά δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε, μιας και έπαιξε κυρίως στη θυγατρική τους ομάδα, στην G – League.

Ο 24χρονος αναμένεται να μείνει ελεύθερος τις επόμενες μέρες και δεν είναι λίγες οι ευρωπαϊκές ομάδες που τον τσεκάρουν.

Μάλιστα, τα τελευταία 24ωρα κυκλοφόρησαν σενάρια που φέρνουν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της λίστας που αφορά το μέλλον του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο λογαριασμός Baseline Intel στο Χ, ο παίκτης αναμένεται να μείνει ελεύθερος τις επόμενες ημέρες, με τον Παναθηναϊκό να παρουσιάζεται ως ο νούμερο ένα ενδιαφερόμενος για να τον αποκτήσει, έχοντας καταθέσει και την καλύτερη προσφορά.

Η αλήθεια είναι πως στην περιφέρεια ο Παναθηναϊκός φαντάζει πλήρης, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Εργκίν Αταμάν έχουν κρατήσει κάποιο… δώρο για τους οπαδούς του «τριφυλλιού».

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα