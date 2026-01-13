Χαμός με παιχταρά από το ΝΒΑ: Τον πλησίασε ο Ολυμπιακός, «σφήνα» του Παναθηναϊκού

Με τη διορία των ανταλλαγών στο ΝΒΑ να πλησιάζει (5 Φεβρουαρίου), αρκετοί είναι οι παίκτες που δεν γνωρίζουν αν την επόμενη μέρα θα έχουν ομάδα.

Αυτό βέβαια αποτελεί ευκαιρία για τις ομάδες της Euroleague να προχωρήσουν στις τελευταίες τους κινήσεις για φέτος, προκειμένου να τονωθούν ποσοτικά αλλά και ποιοτικά με το βλέμμα στα play off και κυρίως στο Final 4 της Αθήνας.

Προφανώς, οι δύο «αιώνιοι» δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση, με τα ραντάρ των ανθρώπων τους να είναι πάντα σε λειτουργία, μήπως προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Για παράδειγμα, ο Ντέιβιντ Τζόουνς – Γκαρσία απασχόλησε έντονα τον Ολυμπιακό τους τελευταίους μήνες.

Για χάρη του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στο Summer League, καθώς ήταν ο εκλεκτός του Έλληνα προπονητή για να αντικαταστήσει τον άτυχο Κίναν Έβανς και να ενισχύσει τους Πειραιώτες στα προγνωστικά μπάσκετ.

Ο Δομινικανός όμως επέλεξε να υπογράψει στους San Antonio Spurs, αλλά η χρονιά δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε, μιας και έπαιξε κυρίως στη θυγατρική τους ομάδα, στην G – League.

Ο 24χρονος αναμένεται να μείνει ελεύθερος τις επόμενες μέρες και δεν είναι λίγες οι ευρωπαϊκές ομάδες που τον τσεκάρουν.

Μάλιστα, τα τελευταία 24ωρα κυκλοφόρησαν σενάρια που φέρνουν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της λίστας που αφορά το μέλλον του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο λογαριασμός Baseline Intel στο Χ, ο παίκτης αναμένεται να μείνει ελεύθερος τις επόμενες ημέρες, με τον Παναθηναϊκό να παρουσιάζεται ως ο νούμερο ένα ενδιαφερόμενος για να τον αποκτήσει, έχοντας καταθέσει και την καλύτερη προσφορά.

Η αλήθεια είναι πως στην περιφέρεια ο Παναθηναϊκός φαντάζει πλήρης, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Εργκίν Αταμάν έχουν κρατήσει κάποιο… δώρο για τους οπαδούς του «τριφυλλιού».