Βρήκε παίκτη η ΑΕΚ! Τον υπογράφει τις επόμενες ώρες! (vid)

Η ΑΕΚ φαίνεται να έχει καταλήξει στον εκλεκτό των τελευταίων ωρών της μεταγραφικής περιόδου, ο οποίος την έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν.

Ο τραυματισμός του Νταμιάν Σιμάνσκι αναγκάζει τη διοίκηση της ΑΕΚ να κινηθεί αστραπιαία, προκειμένου να καλύψει το κενό στο χώρο του κέντρου. Η «Ένωση» προχωρά άμεσα μάλιστα, τις διαπραγματεύσεις με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.



Το ενδιαφέρον της ομάδος για τον 24χρονο παίκτη είναι γνωστό εδώ και κάποιο διάστημα, κάτι που επιβεβαιώνει και τις προϋποθέσεις που έθεσε ο Ματίας Αλμέιδα για την οποιαδήποτε κίνηση. Ο «Πελάδο» έχει τονίσει πως δεν θα αποκτηθεί κάποιος μόνο και μόνο για να «μπαλώσει» το κενό, αλλά θα πρέπει αρχικά να «δουλεύεται» καιρό η περίπτωσή του και να είναι σε θέση άμεσα να βοηθήσει.

Η περίπτωση του Λιούμπισιτς είναι μία τέτοια, καθώς προέρχεται από «γεμάτη» σεζόν με την κροατική ομάδα, αφού έχει αγωνιστεί 27 φορές, σημειώνοντας 2 γκολ και 4 ασίστ. Μάλιστα, το ένα τέρμα να επιτεύχθηκε στην «ΟΠΑΠ Αρένα» έπειτα από εκπληκτική ενέργεια, για τα προκριματικά του Champions League, τον περασμένο Αύγουστο, όταν οι «κιτρινόμαυροι» πανηγύρισαν την πρόκριση με επική ανατροπή (2-2).

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της υπόθεσής του, είναι πως μπορεί να παίξει τόσο ως αριστερό μπακ, όσο και ως κεντρικός μέσος. Οπότε, σε περίπτωση απόκτησής του καλύπτονται δύο ανάγκες, οι οποίες ήταν στην κορυφή της λίστα της ΑΕΚ.

Η χρηματιστηριακή αξία του είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ και το συμβόλαιό του εξαντλείται το 2027.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, εάν υπάρξει, θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες.

According to Germanijak, Robert Ljubičić could leave Dinamo in the coming days and continue his career in Greece.

There are talks between AEK and Dinamo about the transfer of Ljubičić to get it done before tomorrow’s deadline in Greece.

More to follow. 🚨 pic.twitter.com/gdvrD2HNFt

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) January 30, 2024