«Βόμβα»! Και ελληνική ομάδα στο κόλπο για ταλέντο που θέλει η Σίτι! (vid)

Σύμφωνα με το «Hungarian Football Xtra», μία ελληνική ομάδα, φαίνεται να είναι στο κυνήγι της υπογραφής ενός παίκτη, που απασχολεί, μεταξύ άλλων και ομάδες του ομίλου της Μάντσεστερ Σίτι (City Football Group).

Πρόκειται για τον αρχηγό της ΜΤΚ Βουδαπέστης, Μιχάλι Κάτα. Ο 21χρονος Ούγγρος κεντρικός μέσος, βρίσκεται στην 1η ομάδα από το καλοκαίρι του 2019, έπειτα από το πέρασμα στα τμήματα υποδομής.



Τη φετινή σεζόν έχει 15 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο, σκοράροντας 1 γκολ.

Ταυτόχρονα, έχει υπάρξει και 3 φορές διεθνής, με το ντεμπούτο του να πραγματοποιείται την 7η Σεπτεμβρίου 2023. Αν συνυπολογίσουμε και τις μικρές ομάδες, τότε το νούμερο φτάνει τις 55 εμφανίσεις.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το tweet: «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΌ: Για τον Μιχάλι Κάτα ενδιαφέρονται η Χέρενφεν, ο Όμιλος Σίτι, ομάδες της ελληνικής πρώτης κατηγορίας και οι σύλλογοι του αγγλικού πρωταθλήματος».

Δεν αναφέρεται το όνομα της ελληνικής ομάδας, ωστόσο, η υπόθεση είναι, ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη, καθώς ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Μάλιστα, επικρατέστερος προορισμός αυτή τη στιγμή φαντάζει η Σαουθάμπτον, έπειτα και από τις τελευταίες εξελίξεις.

Δείτε το σχετικό tweet:

🚨🚨| BREAKING: Heerenveen, City Group, Greek first division and English Championship clubs are interested in Mihály Kata.

(Via: NemzetiSport) pic.twitter.com/gPithusyN2

— Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) January 23, 2024