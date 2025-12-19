Βαθμολογία ΟΥΕΦΑ Ελλάδα στο UEFA Ranking

Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων για το 2025 ολοκληρώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, καθώς η ΑΕΚ πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα (3-2), τερμάτισε 3η στη League Phase του Conference League και πρόσθεσε βαθμούς στην κατάταξη uefa.

Βαθμολογία UEFA Ελλάδα Σήμερα

Έπειτα από έξι αγωνιστικές στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μπορούμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογια ουεφα live. Παρά τη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στην Κραϊόβα, που επιβεβαίωσε τα προγνωστικά conference league, η Ελλάδα έπεσε στη 12η θέση, έχοντας 43.712 βαθμούς. Οι Πολωνοί έχασαν μεν μία ομάδα, με τη Λέγκια Βαρσοβίας να αποκλείεται, όμως χάρη στις επιτυχίες της ανέβηκε στους 44.625 πόντους.

Στα θετικά; Το ότι τον Ιανουάριο, στις δύο εναπομείνασες αγωνιστικές των League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκ δεν υπάρχει πολωνική συμμετοχή, αφού όλες οι ομάδες τους αγωνίζονται στο Κόνφερενς. Έτσι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν την ευκαιρία να μαζέψουν βαθμούς, δίνοντας αθροιστικά έξι παιχνίδια, ώστε να ανέβουμε ξανά στην 11η θέση στην καταταξη χωρων uefa.

Παρακάτω, η βαθμολογια τησ ελλαδασ στην ουεφα και η uefa βαθμολογια συνολικά.

Τι δίνει κάθε θέση του UEFA Ranking;

Αν αναρωτιέσαι τι δίνει κάθε θέση στην καταταξη ουεφα, η ομάδα του kingbet.net είναι εδώ για να σου διευκολύνει τη ζωή. Οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA στο ranking μπορούν να εξασφαλίσουν από 3 έως 8 ευρωπαϊκά εισιτήρια για τις ομάδες τους, ανάλογα με τη θέση τους στη βαθμολογία συντελεστών.

Στην τυπική κατανομή, το μέγιστο είναι 7 εισιτήρια (συνήθως για τις κορυφαίες χώρες). Ωστόσο, οι δύο χώρες που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους βαθμούς στη σεζόν 2025/26 θα λάβουν ένα επιπλέον εισιτήριο για το Champions League την επόμενη χρονιά (2026/27), φτάνοντας έτσι τα 8.

Προς το παρόν (Δεκέμβριος 2025) και αναφορικά με το uefa ranking ελλαδα, η χώρα μας βρίσκεται στη θέση 7-12 της κατάταξης, που προσφέρει 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Οι πρώτες θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Θέσεις 1-5: 7 εισιτήρια

Θέση 6: 6 εισιτήρια

Θέσεις 7-12: 5 εισιτήρια

Πώς υπολογίζεται η βαθμολογία ουέφα;

Η βαθμολογία συντελεστών της UEFA βασίζεται στις επιδόσεις των ομάδων κάθε ομοσπονδίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο ετήσιος συντελεστής μιας χώρας υπολογίζεται ως εξής: Προστίθενται όλοι οι βαθμοί που συγκέντρωσαν οι ομάδες της σε μία σεζόν και το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των ομάδων που συμμετείχαν στις τρεις διοργανώσεις.

Ο συνολικός πενταετής συντελεστής προκύπτει από το άθροισμα των ετήσιων συντελεστών των τελευταίων πέντε σεζόν. Αυτός καθορίζει τη θέση στο uefa ranking και τον αριθμό των ευρωπαϊκών εισιτηρίων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ομοσπονδιών, υπερτερεί εκείνη με τον υψηλότερο ετήσιο συντελεστή στην πιο πρόσφατη σεζόν (και κατεβαίνοντας χρονολογικά αν χρειαστεί).

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος βαθμολόγησης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (βάσει των τρεχουσών κανονισμών για τη σεζόν 2025/26):

2 βαθμοί ➜ Νίκη σε φάση ομίλων κάθε ευρωπαϊκής διοργάνωσης

1 βαθμός ➜ Νίκη σε προκριματικά και play-off

1 βαθμός ➜ Ισοπαλία σε φάση ομίλων κάθε ευρωπαϊκής διοργάνωσης

0.5 βαθμός ➜ Ισοπαλία σε προκριματικές φάσεις και play-off

Πόσες ομάδες θα βγάλει η Ελλάδα στην Ευρώπη;

Την τρέχουσα σεζόν (2025/26) η Ελλάδα έβγαλε 5 ομάδες, ο Άρης αποκλείστηκε κι έτσι έμεινε με 4.

Τα εισιτήρια της Ελλάδας για τη σεζόν 2026-27

Το 2026-27 θα βγάλει πάλι 5 ομάδες. Λόγω της ανόδου στην κατάταξη, θα βγάλει δύο στο Τσάμπιονς Λιγκ, δύο στο Γιουρόπα Λιγκ και μία στο Κόνφερενς.