Τσέλσι – Άρσεναλ: Λονδρέζικο ντέρμπι, πράξη πρώτη 🟦🟥

Μπορεί το Carabao Cup να μην αποτελεί τον πρώτο στόχο για τις ομάδες του Νησιού, όμως ένα λονδρέζικο ντέρμπι αλλάζει πάντα τα δεδομένα. Τσέλσι και Άρσεναλ συγκρούονται στα ημιτελικά της διοργάνωσης και όλα τα φώτα πέφτουν πάνω τους. Υπενθυμίζουμε ότι η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς του «Έμιρεϊτς».

ΤΣΕΛΣΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΛΙΓΚ ΚΑΠ ΑΡΣΕΝΑΛ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΛΙΓΚ ΚΑΠ 5.00 2.75

Οι δύο «γίγαντες» της πρωτεύουσας αναμετρήθηκαν για το πρωτάθλημα στις 30 Νοεμβρίου. Οι «μπλε» εμφανίστηκαν πιο ψυχωμένοι και έτοιμοι. Ωστόσο, λόγω της αποβολής του Καϊσέδο από το πρώτο ημίχρονο το σκορ «κόλλησε» στο 1-1. Πολλά έχουν αλλάξει από τότε, με τους «κανονιέρηδες» να φιγουράρουν ως το μεγάλο φαβορί.

Τσέλσι – Άρσεναλ αποδόσεις

Μην ξεχνάτε και τις αγορές των γκολ. Παρότι διαθέτουν «φονικές» επιθέσεις, τα Over/Under είναι μοιρασμένα στα δέκα τελευταία ραντεβού τους, όπως και τα G/G με τα N/G/.

Τσέλσι – Άρσεναλ ειδικά στοιχήματα

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 27:59 1.90 ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1 2.30 OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ + UNDER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 3.50 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 4.05 ΕΣΤΕΒΑΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ + ΣΑΝΤΟΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 7.20

Τσέλσι – Άρσεναλ κανάλι

Όπως θα δείτε και στο πρόγραμμα τβ της Kingbet, το Τσέλσι – Άρσεναλ θα μεταδοθεί από την ελεύθερη τηλεόραση. Πιο συγκεκριμένα, από το ACTION 24.