Τσέλσι – Άρσεναλ: Λονδρέζικο ντέρμπι, πράξη πρώτη 🟦🟥

Τσέλσι - Άρσεναλ

Μπορεί το Carabao Cup να μην αποτελεί τον πρώτο στόχο για τις ομάδες του Νησιού, όμως ένα λονδρέζικο ντέρμπι αλλάζει πάντα τα δεδομένα. Τσέλσι και Άρσεναλ συγκρούονται στα ημιτελικά της διοργάνωσης και όλα τα φώτα πέφτουν πάνω τους. Υπενθυμίζουμε ότι η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς του «Έμιρεϊτς».

ΤΣΕΛΣΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΛΙΓΚ ΚΑΠ ΑΡΣΕΝΑΛ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΛΙΓΚ ΚΑΠ
5.00superbet
2.75novibet

Οι δύο «γίγαντες» της πρωτεύουσας αναμετρήθηκαν για το πρωτάθλημα στις 30 Νοεμβρίου. Οι «μπλε» εμφανίστηκαν πιο ψυχωμένοι και έτοιμοι. Ωστόσο, λόγω της αποβολής του Καϊσέδο από το πρώτο ημίχρονο το σκορ «κόλλησε» στο 1-1. Πολλά έχουν αλλάξει από τότε, με τους «κανονιέρηδες» να φιγουράρουν ως το μεγάλο φαβορί.

Τσέλσι – Άρσεναλ αποδόσεις

Τσελσι Αρσεναλ

Φτάσαμε, λοιπόν, στο πιο κρίσιμο σημείο. Δηλαδή, τις αποδόσεις του σπουδαίου λονδρέζικου ντέρμπι, όπως έχουν διαμορφωθεί από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΤΣΕΛΣΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΡΣΕΝΑΛ
3.20bet365
3.40pamestoixima
2.25winmasters

Μην ξεχνάτε και τις αγορές των γκολ. Παρότι διαθέτουν «φονικές» επιθέσεις, τα Over/Under είναι μοιρασμένα στα δέκα τελευταία ραντεβού τους, όπως και τα G/G με τα N/G/.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL  NO/GOAL
1.91fonbet
1.90elabet
1.70interwetten
2.07betsson

Τσέλσι – Άρσεναλ ειδικά στοιχήματα

Τσελσι Αρσεναλ

Πάμε τώρα στην πιο «πιπεράτη» ενότητα. Επιλογές για ειδικά στοιχήματα και προγνωστικά με «London Derby» είναι γραμμές που τέμνονται. Παρακάτω σας δείχνουμε την… πραμάτεια και εσείς διαλέγεται αυτό που σας κάνει κλικ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 27:59
1.90stoiximan
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1
2.30novibet
OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ + UNDER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ
3.50bet365
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
4.05winmasters
ΕΣΤΕΒΑΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ + ΣΑΝΤΟΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
7.20stoiximan

Τσέλσι – Άρσεναλ κανάλι

Όπως θα δείτε και στο πρόγραμμα τβ της Kingbet, το Τσέλσι – Άρσεναλ θα μεταδοθεί από την ελεύθερη τηλεόραση. Πιο συγκεκριμένα, από το ACTION 24.

