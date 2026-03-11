Τσέλιε – ΑΕΚ: Κιτρινόμαυρο προβάδισμα στο 5.00!💥

Η ΑΕΚ κατάφερε με συναρπαστικό τρόπο να προκριθεί απευθείας στις 16 καλύτερες ομάδες του Κόνφερενς Λιγκ και ο δρόμος για την ευρωπαϊκή υπέρβαση παραμένει ορθάνοιχτος. Εξάλλου το επόμενο εμπόδιο της είναι η Τσέλιε, η οποία δείχνει σχετικά αποδυναμωμένη σε σχέση με την ομάδα που αντιμετώπισε στην πρεμιέρα της League Phase, όταν έχασε 3-1.

Το πρώτο ματς για τους «16» απέναντι στους Σλοβένους βρίσκει την ΑΕΚ ως πρωτοπόρος στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς μετά τη νίκη 1-0 επί της ΑΕΛ Novibet και την ισοπαλία (0-0) στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ η Ένωση ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας στη Stoiximan Super League, στο +2 από τους διώκτες της. Αναμένουμε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο κουπόνι, οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα!

ΤΣΕΛΙΕ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΑΕΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 91.00 13.00

Τσέλιε – ΑΕΚ αποδόσεις

Η ΑΕΚ, που κατέχει το εγχώριο ρεκόρ για το μεγαλύτερο αήττητο σερί σε διοργανώσεις UEFA (14 ματς), θα επιδιώξει να κάνει το πρώτο βήμα. Άλλωστε ήταν κακή παρένθεση η γκέλα με τον Βόλο, αντέδρασε άμεσα και πιθανότατα θα κατέβει σε θέση οδηγού στα πλέι οφ του πρωταθλήματος. Στη League Phase τερμάτισε στην 3η θέση με απολογισμό 4-1-1 έχοντας μάλιστα την πιο παραγωγική επίθεση με 14 γκολ ενεργητικό.

Η Τσέλιε κατέλαβε τη 13η θέση στη League Phase και στη συνέχεια χρειάστηκε να περάσει το εμπόδιο της Ντρίτα στα πλέι οφ σημειώνοντας δύο νίκες με το ίδιο σκορ (3-2). Δεν πατάει σταθερά μετά την αποχώρηση του τεχνικού Άλμπερτ Ριέρα, ο οποίος την άφησε για τα μάτια της Άιντραχτ. Μπορεί να οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα Σλοβενίας, ωστόσο προέρχεται από δύο απανωτές ήττες. Συνεπώς θεωρούμε σωστά να προσφέρεται οριακό φαβορί η ΑΕΚ στις αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρείες.

Η ΑΕΚ κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα σε όλα τα φετινά παιχνίδια στην Ευρώπη, ενώ η Τσέλιε δεν συνηθίζει να προσεγγίζει τα ματς με αμυντικό προσανατολισμό. Εξάλλου μετράει 4/5 Over 2,5 στους πιο πρόσφατους αγώνες για το Κόνφερενς Λιγκ, οπότε επιβάλλεται να στραφούμε στις αγορές των γκολ.

Τσέλιε – ΑΕΚ ειδικά στοιχήματα

Η ΑΕΚ κατεβαίνει με την ταμπέλα του φαβορί στο ζευγάρι, αλλά δεν παύει το ματς στη Σλοβενία να κρύβει παγίδες. Έχει ένα οριακό προβάδισμα, ωστόσο το διπλό χρειάζεται κάλυψη. Συνήθως ανοίγουν νωρίς τα φετινά ευρωπαϊκά ματς των κιτρινόμαυρων, συνεπώς θα πάμε προς τα δεξιά κυνηγώντας τουλάχιστον ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο μαζί με κάρτες και υψηλό line σε κόρνερ συνολικά ποντάροντας σε ένα ελκυστικό bet builder. Επιπλέον θα κάνουμε παιχνίδι με ορισμένα ειδικά σε ικανοποιητικές αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 1,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2.50 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.25 Χ2+OVER 0,5 ΣΤΟ 1ο ΗΜ.+OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 5.00 ΑΕΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 3.00 ΜΑΡΙΝ OVER 0,5 ΑΣΙΣΤ 2.70

Τσέλιε – ΑΕΚ κανάλι

Το παιχνίδι ανάμεσα στην Τσέλιε και την ΑΕΚ μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 4HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.