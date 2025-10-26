Τρία ονόματα φωτιά για τον Παναθηναϊκό

Η έλευση του σπουδαίου Ράφα Μπενίτεθ στα μέρη μας και η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού τάραξε τα νερά στη χώρα μας, μιας και πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που αποφάσισαν να προπονήσουν στην Ελλάδα.

Ο Ισπανός τεχνικός ξεκίνησε τη θητεία του με νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης και πρωταρχικό του μέλημα είναι να δημιουργηθεί ένα σερί νικών που θα επιτρέψει στο «τριφύλλι» να πλησιάσει τις πρώτες θέσεις στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ.

Παράλληλα όμως γίνονται έντονες προεργασίες ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, στην οποία είναι δεδομένο πως ο Μπενίτεθ θα προσπαθήσει να φέρει σε ένα μεγάλο βαθμό το ρόστερ στα μέτρα του.

Μάλιστα, έχουν ακουστεί ήδη τα πρώτα ονόματα με τον Γιάννη Αλαφούζο να είναι διατεθειμένος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός.

Από αυτά ξεχωρίζουν των Μανδά και Πελεγκρίνι για πιθανή αγορά από τους «πρασίνους», καθώς και αυτό του Μπεράλντο σαν δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν για να ενισχύσει την ομάδα στο κέντρο της άμυνας.