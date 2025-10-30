Τότεναμ – Τσέλσι: Και μια νύχτα με φεγγάρι, το… Λονδίνο πάει να πάρει

Γνωρίζουμε καλά πως χωρίς ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις μεσοβδόμαδα κάπως… ξενερώσατε. Το κουπόνι του Σαββάτου θα σας αποζημιώσει με ένα παλιό καλό λονδρέζικο ντέρμπι. Τότεναμ εναντίον Τσέλσι (01/11, 19:30) έχει το μενού, συνεπώς δέστε τις ζώνες σας.

Πρόκειται για τη 10η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ. Τουτέστιν, έχει ολοκληρωθεί το 1/4 της φετινής σεζόν. Ξέρουμε τι να περιμένουμε από τους δύο μονομάχους, βάσει όσων έχουν δείξει. Μην μασάτε όμως, για αγγλικό πρωτάθλημα μιλάμε, οι συγκινήσεις περισσεύουν. Για την ώρα, με ρεκόρ 5-2-2 η γηπεδούχος βρίσκεται τρίτη στη βαθμολογία, ενώ η φιλοξενούμενη με 4-2-3 ένατη.

Σύμφωνα με τα στατιστικά οι δύο Λονδρέζοι διαθέτουν την κορυφαία επίθεση στο πρωτάθλημα με 17 γκολ. Αυτοί οι αριθμοί, βέβαια, είναι δυσανάλογοι με τα xGoals και τις σημαντικές ευκαιρίες τους.

Για του λόγου το αληθές, οι «μπλε» παράγουν 13,8 xG και δημιουργούν 25 σημαντικές ευκαιρίες που τους κατατάσσουν 6ους στην εκάστοτε λίστα. Απο την άλλη, τα νούμερα των «σπερς» είναι 10,0 και 17 που τους τοποθετούν 13ους και 12ους στις λίστες αντίστοιχα.

Τότεναμ – Τσέλσι στοίχημα

Το πρόσφατο παρελθόν του ζευγαριού δείχνει… μπλε υπεροχή. Η Τσέλσι έχει πανηγυρίσει οκτώ νίκες στα δέκα τελευταία τους ραντεβού (8-1-1). Είναι ενδεικτικό πως σε επίπεδο πρωταθλήματος, η αντίπαλός της έχει κάνει μόλις ένα τρίποντο στα 13 τελευταία συναπαντήματα.

Ωστόσο, ως γηπεδούχος η Τότεναμ έχει ρεκόρ 3-1-6 απέναντι στην έτερη λονδρέζικη ομάδα. Αξέχαστες οι δύο προηγούμενες συναντήσεις τους στο «Tottenham Hotspur Stadium». Σε εκείνη του 2023 νίκησαν 4-1, με τους «σπερς» να μένουν με εννέα παίκτες από το 55’. Στην περσινή μπήκαν επτά γκολ με τους «μπλε» να επικρατούν και πάλι (4-3) με ανατροπή.

Αυτή η τελευταία ήταν και η πρώτη νίκη του Έντσο Μαρέσκα απέναντι στους Λονδρέζους. Γενικότερα οι Ιταλοί τεχνικοί της Τσέλσι έχουν γεννήσει πολλές φοβίες το βόρειο Λονδίνο. Μαζί με τον σημερινό, έχουν κάτσει επτά προπονητές από αυτή τη χώρα στον μπλε πάγκο. Το συνολικό τους ρεκόρ; 23-6-6! Τις περισσότερες νίκες μετράει ο Κλαούντιο Ρανιέρι με οκτώ, ενώ Βιάλι, Μαρέσκα και Ντι Ματέο δεν έχουν χάσει ποτέ.

Πάμε τώρα στο κομμάτι αυτού του κειμένου που περιμένατε περισσότερο. Με τη βοήθεια της Elabet πάμε να δούμε της αποδόσεις της αναμέτρησης.

Τότεναμ – Τσέλσι αποδόσεις

Πολύ ισορροπημένες οι αποδόσεις του ντέρμπι, χωρίς να υπάρχει φαβορί. Ενδεχομένως όπως ακριβώς το περιμέναμε. Πιο συγκεκριμένα ο άσος προσφέρεται στο 2.62, το διπλό 2.54 ενώ το Χ 3.50.

Μιλήσαμε πριν περί καλύτερων επιθέσων, βάσει αριθμών, ως εκ τούτου υπάρχει έντονο ενδιαφέρον στις αγορές των γκολ. Για την ακρίβεια θα βρούμε το G/G στο 1.62 και το Over 2,5 στο 1.71. Αντίθετα, το N/G πληρώνει 2.25 και το Under 2,5 2.10.

Τότεναμ – Τσέλσι ειδικά

Εννοείται πως η αγαπημένη σας ενότητα με τις ειδικές επιλογές για στοίχημα θα δώσει τα φώτα της στο ντέρμπι. Αυτή τη φορά λέμε να κοιτάξουμε τις αγορές παικτών. Όπως γράψαμε η κοινή αίσθηση είναι πως θα μπουν αρκετά γκολ. Πάντως, αμφότερες διαθέτουν πολυφωνικές επιθέσεις. Κανένας παίκτης τους δεν έχει σκοράρει πάνω από τρία γκολ.

Από τις πιο σημαντικές μονάδες των γηπεδούχων μπροστά θεωρείται ο Μοχάμεντ Κούντους με ένα γκολ και πέντε ασίστ. Πιστεύουμε πως υπάρχει αξία στο 2.20 να βρει δίχτυα ή να μοιράσει ασίστ.

Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι διαθέτουν πολλά επικίνδυνα «όπλα». Εμείς θα επιλέξουμε τον Ένσο Φερνάντες που έχει σκοράρει στα δύο τελευταία λονδρέζικα ντέρμπι. Στο 3.40 προσφέρεται ο Αργεντίνος «μπλε» κάπτεν.

Τότεναμ – Τσέλσι κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Τότεναμ – Τσέλσι;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το λονδρέζικο ντέρμπι (01/11, 19:30) από το Novasports Premier League.