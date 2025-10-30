ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Τότεναμ – Τσέλσι: Και μια νύχτα με φεγγάρι, το… Λονδίνο πάει να πάρει

Τότεναμ - Τσέλσι

Γνωρίζουμε καλά πως χωρίς ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις μεσοβδόμαδα κάπως… ξενερώσατε. Το κουπόνι του Σαββάτου θα σας αποζημιώσει με ένα παλιό καλό λονδρέζικο ντέρμπι. Τότεναμ εναντίον Τσέλσι (01/11, 19:30) έχει το μενού, συνεπώς δέστε τις ζώνες σας.

Πρόκειται για τη 10η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ. Τουτέστιν, έχει ολοκληρωθεί το 1/4 της φετινής σεζόν. Ξέρουμε τι να περιμένουμε από τους δύο μονομάχους, βάσει όσων έχουν δείξει. Μην μασάτε όμως, για αγγλικό πρωτάθλημα μιλάμε, οι συγκινήσεις περισσεύουν. Για την ώρα, με ρεκόρ 5-2-2 η γηπεδούχος βρίσκεται τρίτη στη βαθμολογία, ενώ η φιλοξενούμενη με 4-2-3 ένατη.

ΤΟΤΕΝΑΜ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ
40.00

Τοτεναμ

Σύμφωνα με τα στατιστικά οι δύο Λονδρέζοι διαθέτουν την κορυφαία επίθεση στο πρωτάθλημα με 17 γκολ. Αυτοί οι αριθμοί, βέβαια, είναι δυσανάλογοι με τα xGoals και τις σημαντικές ευκαιρίες τους.

Για του λόγου το αληθές, οι «μπλε» παράγουν 13,8 xG και δημιουργούν 25 σημαντικές ευκαιρίες που τους κατατάσσουν 6ους στην εκάστοτε λίστα. Απο την άλλη, τα νούμερα των «σπερς» είναι 10,0 και 17 που τους τοποθετούν 13ους και 12ους στις λίστες αντίστοιχα.

ΤΣΕΛΣΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ
30.00

Τότεναμ – Τσέλσι στοίχημα

Ιταλοι προπονητες

Το πρόσφατο παρελθόν του ζευγαριού δείχνει… μπλε υπεροχή. Η Τσέλσι έχει πανηγυρίσει οκτώ νίκες στα δέκα τελευταία τους ραντεβού (8-1-1). Είναι ενδεικτικό πως σε επίπεδο πρωταθλήματος, η αντίπαλός της έχει κάνει μόλις ένα τρίποντο στα 13 τελευταία συναπαντήματα.

Ωστόσο, ως γηπεδούχος η Τότεναμ έχει ρεκόρ 3-1-6 απέναντι στην έτερη λονδρέζικη ομάδα. Αξέχαστες οι δύο προηγούμενες συναντήσεις τους στο «Tottenham Hotspur Stadium». Σε εκείνη του 2023 νίκησαν 4-1, με τους «σπερς» να μένουν με εννέα παίκτες από το 55’. Στην περσινή μπήκαν επτά γκολ με τους «μπλε» να επικρατούν και πάλι (4-3) με ανατροπή.

Αυτή η τελευταία ήταν και η πρώτη νίκη του Έντσο Μαρέσκα απέναντι στους Λονδρέζους. Γενικότερα οι Ιταλοί τεχνικοί της Τσέλσι έχουν γεννήσει πολλές φοβίες το βόρειο Λονδίνο. Μαζί με τον σημερινό, έχουν κάτσει επτά προπονητές από αυτή τη χώρα στον μπλε πάγκο. Το συνολικό τους ρεκόρ; 23-6-6! Τις περισσότερες νίκες μετράει ο Κλαούντιο Ρανιέρι με οκτώ, ενώ Βιάλι, Μαρέσκα και Ντι Ματέο δεν έχουν χάσει ποτέ.

Πάμε τώρα στο κομμάτι αυτού του κειμένου που περιμένατε περισσότερο. Με τη βοήθεια της Elabet πάμε να δούμε της αποδόσεις της αναμέτρησης.

Τότεναμ – Τσέλσι αποδόσεις

Τοτεναμ Τσελσι

Πολύ ισορροπημένες οι αποδόσεις του ντέρμπι, χωρίς να υπάρχει φαβορί. Ενδεχομένως όπως ακριβώς το περιμέναμε. Πιο συγκεκριμένα ο άσος προσφέρεται στο 2.62, το διπλό 2.54 ενώ το Χ 3.50.

ΤΟΤΕΝΑΜ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΤΣΕΛΣΙ
2.62 3.50 2.54

Μιλήσαμε πριν περί καλύτερων επιθέσων, βάσει αριθμών, ως εκ τούτου υπάρχει έντονο ενδιαφέρον στις αγορές των γκολ. Για την ακρίβεια θα βρούμε το G/G στο 1.62 και το Over 2,5 στο 1.71. Αντίθετα, το N/G πληρώνει 2.25 και το Under 2,5 2.10.

OVER 2,5 GOAL/GOAL UNDER 2,5 NO/GOAL
1.71 1.62 2.10 2.25

Τότεναμ – Τσέλσι ειδικά

Ενσο Φερναντες

Εννοείται πως η αγαπημένη σας ενότητα με τις ειδικές επιλογές για στοίχημα θα δώσει τα φώτα της στο ντέρμπι. Αυτή τη φορά λέμε να κοιτάξουμε τις αγορές παικτών. Όπως γράψαμε η κοινή αίσθηση είναι πως θα μπουν αρκετά γκολ. Πάντως, αμφότερες διαθέτουν πολυφωνικές επιθέσεις. Κανένας παίκτης τους δεν έχει σκοράρει πάνω από τρία γκολ.

Από τις πιο σημαντικές μονάδες των γηπεδούχων μπροστά θεωρείται ο Μοχάμεντ Κούντους με ένα γκολ και πέντε ασίστ. Πιστεύουμε πως υπάρχει αξία στο 2.20 να βρει δίχτυα ή να μοιράσει ασίστ.

ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ή ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ Ο Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΣ
2.20

Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι διαθέτουν πολλά επικίνδυνα «όπλα». Εμείς θα επιλέξουμε τον Ένσο Φερνάντες που έχει σκοράρει στα δύο τελευταία λονδρέζικα ντέρμπι. Στο 3.40 προσφέρεται ο Αργεντίνος «μπλε» κάπτεν.

ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΕΝΣΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ
3.40

Τότεναμ – Τσέλσι κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Τότεναμ – Τσέλσι;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το λονδρέζικο ντέρμπι (01/11, 19:30) από το Novasports Premier League.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα