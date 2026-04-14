Τον «δήμιο» του Παναθηναϊκού χρυσοπληρώνει ο Ολυμπιακός!

Είναι… άνετος κι ωραίος αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός στη Euroleague. Εκτός απροόπτου θα τερματίσει ξανά πρώτης στην κανονική διάρκεια και αυτή τη φορά θέλει να τα δώσει όλα για να… πιει επιτέλους νερό.

Ό,τι κι αν συμβεί τον Μάιο στο Telekom Center, το σίγουρο είναι πως το καλοκαίρι οι «ερυθρόλευκοι» θα βγουν στην αγορά για τη μεταγραφική τους ενίσχυσή.

Προτεραιότητά τους είναι φυσικά ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος έχει τραβήξει τα βλέμματα με την απόδοσή του στον Ερυθρό Αστέρα και είναι εξαιρετικό fit για τους Πειραιώτες. Θεωρείται δεδομένο, πάντως, πως θα έρθει και τρίτος πλέι μέικερ.

Σε αυτό το «μέτωπο», επικρατεί μια… φρενίτιδα με τον Ζαν Μοντέρο. Κάνει πράγματα και θαύματα στη Βαλένθια και πολύ θα ήθελαν να τον δουν στα «ερυθρόλευκα».

Αμφίβολο το να συμβεί αυτό, βέβαια. Ποτέ δεν λέμε ποτέ, αλλά πρόκειται για δύσκολη περίπτωση, αφού έχει συμβόλαιο με τη Βαλένθια. Σε αντίθεση με τον ΜακΙντάιρ, δηλαδή, αλλά και τον Σιλβέν Φρανσίσκο που επίσης απασχολεί τον Ολυμπιακό.

Μια ακόμη περίπτωση που εξετάζουν στον Πειραιά είναι αυτή του Τζάστιν Ρόμπινσον της Παρί, ο οποίος έχει και το πάντα σημαντικό στοιχείο του σουτ.