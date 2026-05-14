Το στοιχείο που δείχνει Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό!

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ξανά στην πόλη όπου μεγαλούργησε, στην Αθήνα. Όχι για το Final Four φυσικά, αφού αυτή τη στιγμή παραμένει ελεύθερος, αλλά για τον εαυτό του.

Ο σπουδαίος κόουτς ζει πια μόνιμα στην ελληνική πρωτεύουσα.

Και όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς… βάζει σε σκέψεις τον Παναθηναϊκό. Μετά την αποτυχημένη ευρωπαϊκή σεζόν και τον αποκλεισμό στα play off της Euroleague, είναι πιθανό ο Εργκίν Αταμάν να μη συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας, που θα πρέπει να εμπιστευτεί τις τύχες της στον πιο… έμπιστο εκλεκτό.

Ο άνθρωπος των εννέα κατακτήσεων Euroleague φυσικά και αποτελεί μια πολύ δελεαστική επιλογή για να πιάσει ξανά το πράσινο τιμόνι και να οδηγήσει την ομάδα στο όγδοο αστέρι.

Προς το παρόν, το σημαντικό είναι πως ο Ομπράντοβιτς είναι διαθέσιμος για τον Παναθηναϊκό και μάλιστα σε… απόσταση βολής.