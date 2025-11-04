Το… δώρο του Τερίμ στον Παναθηναϊκό!💣

Τι έχει συμβεί και η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον νεαρό μέσο.

Σας τα είχα πει για τον Κοντούρη και τον Παναθηναϊκό. Όχι μόνο ότι ενδιαφέρεται αλλά και πως οι πράσινοι είναι το φαβορί στα προγνωστικά για την απόκτησή του για έναν κάρο λόγους. Σας τα είχα γράψει όλα με κάθε λεπτομέρεια αλλά σήμερα θα σας πω και την ιστορία με τον Τερίμ αλλά και το ποσό που θα δώσει το τριφύλλι στον Παναιτωλικό.

Έχουμε και λέμε λοιπόν. Όταν πρωτόηρθε ο Τερίμ στον Παναθηναϊκό ήθελε να βλέπει και τα ματς της Κ19 στο Κορωπί. Και το δεύτερό του παιχνίδι ήταν με τον Παναιτωλικό εντός έδρας.

Οπότε την παραμονή του αγώνα είδε στο Κορωπί την Κ19 του Παναθηναϊκού με αυτή του Παναιτωλικού. Στον οποίο Παναιτωλικό αγωνιζόταν ο Κοντούρης. Και ο Τερίμ είχε σημειώσει πως πρόκειται για έναν ταλαντούχο box to box παίκτη που πρέπει να κοιτάει ο Παναθηναϊκός στο μέλλον.

Σχεδόν 2 χρόνια μετά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά να τον αγοράσει μιας και ο Κοντούρης φέτος ξεχωρίζει με την ομάδα του Αγρινίου; Πάμε τώρα και στο ζουμί. Με πόσα λεφτά δηλαδή θα τον αγοράσει ο Παναθηναϊκός.

Μαθαίνω πως η πρόταση είναι στο 1.000.000 ευρώ και πως υπάρχει ήδη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μένει να δούμε αν θα αποκτηθεί από τώρα ο παίκτης ή θα κλείσει το deal και θα μείνει δανεικός στον Παναιτωλικό μέχρι το καλοκαίρι.

Θα επανέλθω.