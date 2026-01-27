Το Big 4 «βλέπει» ζεστά παιχταρά από τη Βραζιλία!

Στις τελευταίες της μέρες βρίσκεται η μεταγραφική περίοδος των πρώτων μηνών του 2026 και οι περισσότερες ομάδες ψάχνουν μια «πινελιά» που θα τις απογειώσει, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

Η Stoiximan Super League δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση, με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό να παλεύουν για τον τίτλο και τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται σε φάση πλήρους αναδόμησης σύμφωνα με τα «θέλω» του Ράφα Μπενίτεθ.

Στο επίκεντρο φαίνεται να βρίσκεται ο Ματέους Περέιρα, με το όνομά του να έχει απασχολήσει και τις τέσσερις ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, άλλη περισσότερο άλλη λιγότερο.

Άλλωστε, πριν από λίγες μέρες υπήρξε δημοσίευμα του transferfeed που αναφέρεται αναλυτικά στη συγκεκριμένη υπόθεση, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να περιλαμβάνονται σε αυτό.

«Ο 29χρονος επιτελικός μέσος, Ματέους Περέιρα, διανύει το τελευταίο του εξάμηνο στην Κρουζέιρο και έχει προταθεί σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Ο ποδοσφαιριστής έχει προταθεί και στον ΠΑΟΚ, ωστόσο το κλαμπ δεν έδειξε ενδιαφέρον, γιατί έχει παίκτες στη συγκεκριμένη θέση.

Ο Περέιρα θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη και να αγωνιστεί στις διοργανώσεις της UEFA, έχοντας προταθεί με συγκεκριμένους οικονομικούς όρους.

Ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός έχουν απαντήσει ακόμα. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Στα τέλη του 2024, η Παλμέιρας είχε συνδεθεί με τον ποδοσφαιριστή με προσφορά στα 12,5 εκατομμύρια συν μπόνους και η Κρουζέιρο ζητούσε 25».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Περέιρα έχει φορέσει τη φανέλα των Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Τσάβες, Νυρεμβέργη, Γουέστ Μπρομ, Αλ Χιλάλ και Αλ Ουάχντα.

Από την αρχή του 2025, ο Περέιρα έχει αγωνιστεί σε 51 αγώνες, πετυχαίνοντας 7 γκολ και δίνοντας 9 ασίστ. Συνολικά στην καριέρα του, μετράει 393 συμμετοχές, 77 γκολ και 94 ασίστ.