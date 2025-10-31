ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τελειώνει παικταράς εκατομμυρίων στην ΑΕΚ

νίκολιτς αεκ

Η ΑΕΚ έχει θέμα… Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς. Ο Κροάτης μέσος σπατάλησε ακόμη μια ευκαιρία στο ματς του Κυπέλλου με την Ηλιούπολη, όπου η Ένωση ίδρωσε για να κερδίσει με 1-0 και να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά ποδοσφαίρου

Ο Λιούμπιτσιτς υποτίθεται πως θα ήταν από τους παίκτες που περίμεναν να δουν όλοι στο εσωτερικό των «κιτρινόμαυρων». 

Η ελπίδα ήταν να παίξει καλά και να πείσει τον Μάρκο Νίκολιτς πως αξίζει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ώστε να μπει κι αυτός στο ροτέισον και να γίνει χρήσιμος. Η ΑΕΚ στον άξονα της μεσαίας γραμμής «πονάει».

Ο Νίκολιτς δεν άντεξε να τον… βλέπει στην Ηλιούπολη και τον έβγαλε στο ημίχρονο, απαξιώνοντας κι άλλο ένα περιουσιακό στοιχείο. Μην ξεχνάμε πως πρόκειται για μια επένδυση 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Η αξία του Λιούμπιτσιτς στην ποδοσφαιρική αγορά βρίσκεται σε πτώση. Με τις κινήσεις του χειμερινού μεταγραφικού παραθύρου να «μαγειρεύονται» τώρα, στην ΑΕΚ κοιτάζουν πώς να σώσουν οτιδήποτε, αν σώζεται.

Οπότε αναμένονται εξελίξεις για τον Λιούμπιτσιτς με την ΑΕΚ να παρουσιάζεται ανοικτή σε όλα τα ενδεχόμενα. Είτε πώληση είτε δανεισμός με ενοίκιο και οψιόν αγοράς.

