Τα πάνω κάτω με Τζολάκη – Στρακόσια – Λαφόν!

Το καλοκαίρι κοντοζυγώνει και οι διεργασίες εν όψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου ήδη έχουν αρχίσει για τα καλά.

Το κατάλαβαν και από πρώτο χέρι τόσο η ΑΕΚ, όσο και ο Ολυμπιακός, αφού έλαβαν… χαρτάκι πως πρόκειται να υπάρξει μπόλικο ενδιαφέρον από το εξωτερικό για τους τερματοφύλακές τους.

Θωμάς Στρακόσια και Κωνσταντής Τζολάκης έχουν σημαντική αγορά στα μεγάλα πρωταθλήματα και τα γραφεία τους ενημέρωσαν πως θα πέσουν προτάσεις.

Έτσι και οι «ερυθρόλευκοι», που ούτως ή άλλως θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους και με τον Πασχαλάκη, και οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη αρχίσει να κοιτούν περιπτώσεις γκολκίπερ.

Το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό. Ο Αλμπάν Λαφόν δεν εμπνέει τη σιγουριά που θα ήθελαν στο «τριφύλλι», έχει χάσει τη στήριξή του εντός του συλλόγου και δύσκολα θα υπάρξει πρόταση αγοράς του από τη Λανς το καλοκαίρι.

Κάπως έτσι, και οι τρεις μεγάλες ομάδες της πρωτεύουσας έχουν τα μάτια τους ανοιχτά για πορτιέρε, αφού είναι σαφές πως έρχονται ανακατατάξεις κάτω από τα δοκάρια!