Τα δίνουν όλα οι «αιώνιοι» για τον Μπόνγκα!

partizan-bonga-panathinaikos

Έχουν σηκώσει από νωρίς μανίκια οι ιθύνοντες των μεταγραφικών σχεδιασμών στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Άλλωστε, όπου κι αν καταλήξει φέτος η κούπα της Euroleague, το μόνο σίγουρο είναι πως οι δύο ελληνικές ομάδες θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν. Και για να το κάνουν χρειάζονται και… δυνατούς παίκτες.

Ένας από αυτούς είναι και ο Άιζακ Μπόνγκα, MVP του τελικού στο περασμένο Eurobasket. Όχι κι άσχημα. Ο Γερμανός διεθνής δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Παρτίζαν μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όμως το deal του με τον σερβικό σύλλογο περιλαμβάνει ρήτρες αποχώρησης και για το NBA και για ορισμένες ευρωπαϊκές ομάδες.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται φυσικά και οι δύο «αιώνιοι», που βλέπουν πολύ ζεστά την περίπτωσή του και θέλουν να εκμεταλλευτούν τις ρωγμές στη σχέση του 26χρονου με την Παρτίζαν.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμένεται να κάνουν τις κινήσεις του για τον Μπόνγκα το ερχόμενο καλοκαίρι. Μιλάμε, άλλωστε, για έναν παίκτη εντυπωσιακά σταθερό μέσα στην πολύ περίπλοκη σεζόν των Σέρβων.

Μπορεί να δώσει ποιοτικές λύσεις από την περιφέρεια, πράγμα που δεν περνά αδιάφορο ούτε στους «ερυθρόλευκους», ούτε στους «πράσινους».

