Stoiximan Super League πρώτος σκόρερ: Ποιος θα σταματήσει τον Ελ Κααμπί;⚽💣

Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι πλέον η Stoiximan Super League έχει γίνει πόλος έλξης για αρκετούς ποδοσφαιριστές. Η πρόοδος των ελληνικών ομάδων δεν έχει περάσει απαρατήρητη και μοιραία φέρνει στα μέρη μας παίκτες εγνωσμένης αξίας.

Κάτι ανάλογο έγινε και το φετινό καλοκαίρι στις μεταγραφές σούπερ λιγκ, με τους διεκδικητές του τίτλου να ενισχύονται σημαντικά σε αρκετά μέτωπα. Και η θέση του φορ είναι ένα από αυτά.

Με εξαίρεση τον Άρη και τον Ολυμπιακό (που δεν είχαν μεγάλη ανάγκη), οι υπόλοιποι τρεις απέκτησαν εξίσου ικανούς και δυναμικούς κεντρικούς επιθετικούς, οι οποίοι μπαίνουν στην εξίσωση και στη συζήτηση για τον κορυφαίο σκόρερ της διοργάνωσης. Πάμε να δούμε και τι λένε οι στοιχηματικές εταιρίες…

Πρώτος σκόρερ Σούπερ Λιγκ 25-26 αποδόσεις

Δεν βλέπει κανέναν ο Ελ Κααμπί, ακολουθεί ο Ταρεμί

Περιμένατε να δείτε κάποιο άλλο όνομα στην κορυφή της λίστας; Εννοείται πως ο Ελ Κααμπί είναι το πρώτο και ακλόνητο προς το παρόν φαβορί για το βραβείο του πρώτου σκόρερ.

Δεν γινόταν διαφορετικά, αφού και ο ίδιος καταρρίπτει κάθε αμφιβολία, έχοντας στο «σακούλι» του έξι γκολ σε εννέα αγωνιστικές. Το θέμα λοιπόν είναι αν μπορεί να τον ακολουθήσει κάποιος και να διαψεύσει το 1.60.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την ευτυχία να διαθέτουν όμως και έναν εξίδου δεινό φορ, πίσω από τον Μαροκινό. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Ταρεμί, που έχει βρει δίχτυα σε τέσσερις περιπτώσεις στο πρωτάθλημα και η δεδομένη ποιότητά του κάνει το 6.00 να φαντάζει απόλυτα δελεαστικό…

ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΤΑΡΕΜΙ ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ 1.60 6.00

Κι άλλος «ερυθρόλευκος»

Η πρώτη τριάδα των φαβορί έχει ολοκληρωτικά «ερυθρόλευκο» χρώμα, καθώς πίσω από τους Ελ Κααμπί και Ταρεμί, βρίσκεται ο Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος αποτελεί το σημείο αναφοράς της μεσοεπιθετικής γραμμής των Πειραιωτών, «ματώνοντας» την αντίπαλη εστία ήδη τέσσερις φορές.

Το γεγονός, βέβαια, ότι δεν είναι στη θέση «9» ή σε κάποιο «φτερό» της επίθεσης, τον τοποθετεί σε υψηλή απόδοση, αυτή τη στιγμή στο 11.00…

ΤΣΙΚΙΝΙΟ ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ 11.00

Καιροφυλακτεί ο Σφιντέρσκι

Στη συνέχεια συναντάμε τον Σφιντέρσκι στο 13.00, ο οποίος μετράει τέσσερα γκολ έως τώρα στο πρωτάθλημα. Μπορεί στην αρχή να μην προοριζόταν για βασικός, καθώς οι «πράσινοι» απέκτησαν τον Σίριλ Ντέσερς, όμως οι συγκυρίες τον ευνόησαν.

Μέχρι τη στιγμή αυτή, αποτελεί τον νούμερο ένα φορ του Παναθηναϊκού, κάτι που άμεσα δεν φαίνεται να αλλάζει. Ανάλογα και με τη συνέχεια, η τιμή του ασφαλώς και μπορεί να μεταβληθεί προς τα κάτω.

ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ 13.00

Τεττέη, ο μοναδικός Έλληνας

Να κι ένας Έλληνας. Ο Τεττέη έχει κάνει τους πάντες να παραμιλάνε με αυτά που πράττει με την Κηφισιά. Τέσσερα γκολ και ασύλληπτες εμφανίσεις, που ανάγκασαν τον Παναθηναϊκό να τον κάνει δικό του (πακέτο με τον Παντελίδη).

Αν συνεχίσει κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε δεν αποκλείεται η τιμή του στα προγνωστικά ελλάδα να σημειώσει νέα πτώση. Το 15.00 πάντως είναι σαν να σου «κλείνει» το μάτι…

ΤΕΤΤΕΗ ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ 15.00

Stoiximan Super League 2025-26 – Πρώτος σκόρερ αποδόσεις

Παρακάτω δείτε αναλυτικά τις τιμές του καθενός, ενώ μπορείτε να επισκεφθείτε ολόκληρη τη λίστα της Stoiximan (κάνοντας κλικ στις αποδόσεις στο πινακάκι), για να δείτε πού βρίσκονται και οι υπόλοιποι αστέρες του ελληνικού πρωταθλήματος. Επίσης, μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας, παίρνοντας μαζί και το σούπερ promo code*💣