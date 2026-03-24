Stoiximan Superleague: Το πρόγραμμα των πλέι-οφ για τον Πρωταθλητή

Η κούρσα του τίτλου έχει ανάψει για τα καλά στα προγνωστικά Σούπερ Λιγκ. Και πλέον ξέρουμε και πώς θα… πάρει φωτιά. Μετά την ολοκλήρωση της regular season, έγινε γνωστό το πρόγραμμα των πλέι-οφ για τις θέσεις 1-4, που θα κρίνουν τα πάντα όσον αφορά τον Πρωταθλητή.

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ήδη… ακονίζουν τα ξίφη τους και ετοιμάζονται για σπουδαίες αναμετρήσεις στο κουπόνι, με συγκινήσεις, θέαμα και φυσικά το πιο κρίσιμο διακύβευμα. Θα προσφέρου, εννοείται, και… ψωμάκι για στοίχημα. Πάμε να δούμε τι ισχύει από εδώ και στο εξής.

Σύστημα διεξαγωγής πλέι-οφ 1-4

Υπενθυμίζουμε πως στα πλέι-οφ για τον Πρωταθλητή συμμετέχουν οι τέσσερις ομάδες που τερμάτισαν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας Σούπερ Λιγκ. Οι βαθμοί τους μεταφέρονται κανονικά από την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τους αντιπάλους της από δύο φορές, εντός και εκτός έδρας, δημιουργώντας ένα μίνι-πρωτάθλημα έξι αγωνιστικών γεμάτο «καυτά» ντέρμπι.

Κριτήρια ισοβαθμίας πλέι-οφ 1-4

Οι διαφορές στην κορυφή είναι τόσο μικρές που διόλου απίθανο φαντάζει δύο ή και περισσότερες ομάδες να ισοβαθμήσουν στο τέλος των πλέι-οφ. Για αυτό και είναι σημαντικό να δούμε τι γίνεται σε αυτό το ενδεχόμενο

Τα κριτήρια ισοβαθμίας που ισχύουν είναι τα εξής:

Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια αθροιστικά σε κανονική διάρκεια και πλέι-οφ 1-4 Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια αθροιστικά σε κανονική διάρκεια και πλέι-οφ 1-4 Υψηλότερη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος

Πρόγραμμα πλέι-οφ 1-4

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (04-05/04) Ολυμπιακός – ΑΕΚ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18-19/04) ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (02-03/05) Παναθηναϊκός – ΑΕΚ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (09-10/05) ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12-13/05) ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός