Στα ραντάρ του Big 4 παίχτης με μισθό 5 εκατομμύρια!

Μολονότι οι «μεγάλοι» του ελληνικού ποδοσφαίρου έχουν την προσοχή τους στραμμένη στις εντός και εκτός συνόρων υποχρεώσεις αλλά και τις ευκαιρίες ενίσχυσης εν μέσω χειμερινού μεταγραφικού παζαριού, δεν λείπουν οι κινήσεις που αφορούν το προσεχές καλοκαίρι.

Άλλωστε, είναι πλέον γνωστό πως εν μέσω θέρους οι διοικήσεις των ομάδων επιλέγουν να απογειώσουν το κλίμα στους οπαδούς με κάποιο τεράστιο όνομα που προσπαθούν να το κάνουν να βρεθεί στα μέρη μας.

Ένα όνομα που θα μπορούσε να υπηρετήσει τον συγκεκριμένο ρόλο είναι ο Μέμφις Ντεπάι.

Ο Ολλανδός παιχταράς αγωνίζεται στη Βραζιλία με τη φανέλα της Κορίνθιανς. Κατέκτησε το πρωτάθλημα του Σάο Πάολο τον περασμένο Μάρτιο, ενώ τον Δεκέμβριο πανηγύρισε και το Copa do Brazil, με την Κορίνθιανς να επικρατεί με 2-1 της Βάσκο Ντα Γκάμα.

Το κλίμα όμως στον σύλλογο δεν είναι καλό, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις που έκανε ο Ντεπάι μετά την ολοκλήρωση του πρόσφατου τελικού.

«Οι άνθρωποι στη διοίκηση πρέπει να ξυπνήσουν. Ξέρω ακριβώς για ποιον μιλάω και ξέρουν ακριβώς ποιοι είναι. Απλώς φύγετε από αυτήν την ομάδα… Αυτή η ομάδα πρέπει να αγωνίζεται για το Libertadores και το Brasileirão κάθε χρόνο, επειδή οι οπαδοί το αξίζουν», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πάντως έχει κάνει το… χρέος του για να βοηθήσει το club που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, εγκαταλείποντας πολυτελή σουίτα ξενοδοχείου που κόστιζε στην Κορίνθιανς περίπου 40.000 ευρώ τον μήνα.

Στα δικά μας τώρα, ο Ντεπάι είναι ένας παίχτης που κυριολεκτικά θα ρίξει τα «τσιμέντα» αν πατήσει Ελλάδα.

Ο Ολλανδός αμείβεται με βασικό μισθό κοντά στα 4,8–5 εκατ. ευρώ ετησίως, αλλά από τη στιγμή που σκέφτεται σοβαρά την αποχώρησή του από τον βραζιλιάνικο σύλλογο, το όνομά του θα «παίξει» σίγουρα και για τους «μεγάλους» του ελληνικού ποδοσφαίρου.