Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Μπολόνια! (08/01)

Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η… αυλαία της 21ης αγωνιστικής. Στις 21:15, o Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπολόνια στο “Telekom Center Athens”.

Νίκη «μονόδρομος»

Με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον επαναφέρει στον… δρόμο των επιτυχιών, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπολόνια στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague. Oι «πράσινοι» προέρχονται από δύο συνεχόμενα εντός έδρας αρνητικά αποτελέσματα (Ολυμπιακός & Μιλάνο) τα οποία συνδυάστηκαν παράλληλα με κακές εμφανίσεις και άπαντες ψάχνουν μία εμφάνιση – απάντηση απόψε κόντρα στους Ιταλούς. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, ο Αταμάν εκτός του Λεσόρ δεν υπολογίζει και στον τραυματία Μήτογλου. Στον αντίποδα, σε ανοδική πορεία δείχνει να βρίσκεται η Μπολόνια τον τελευταίο καιρό, μετρώντας διαδοχικές νίκες στο «σπίτι» της κόντρα σε Μιλάνο και Ζαλγκίρις. Με ρεκόρ 10-10 η ομάδα του Ιβάνοβιτς βρίσκεται στην 11η θέση και η είσοδό της στην 10άδα είναι πρωταρχικό στόχος. Στ’ αγωνιστικά, ο Ντιούφ επιστρέφει, ωστόσο Ντιαρά και Βιλδόζα έμειναν στην Ιταλία. Στο 5.25 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 3+ τρίποντα ο Σλούκας.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Στις 18:00 είναι προγραμματισμένο το πρώτο τζάμπολ της 21ης αγωνιστικής με τη Ντουμπάι να φιλοξενεί την Φενερμπαχτσέ. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης βάση αγωνιστικής «φόρμας», ωστόσο, οι γηπεδούχοι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κοντράρουν οποιαδήποτε ομάδα αν πιάσουν υψηλά στάνταρ απόδοσης. Στις 21:30, Βαλένθια και Μονακό κοντράρονται στην “Roig Arena”. Αμφότερες βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση μετρώντας συνεχόμενες νίκες. Ένα τέταρτο αργότερα, η Ρεάλ υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Μαδρίτης με στόχο να φτάσει την 13η νίκη της στη διοργάνωση.

