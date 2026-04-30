Σενάριο… βόμβα για Γκριγκόνις!

Εκείνο το τρίποντο στο Μονακό έχει γραφτεί στην ιστορία του έβδομου «αστεριού» του Παναθηναϊκού.

Ο Μάριους Γκριγκόνις μπορεί να μη χαρίζει πολλές τέτοιες αλησμόνητες στιγμές, όμως αυτό σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί τη χρησιμότητα. Την ξεδίπλωσε ξανά και στο Game 1 των play off της Euroleague απέναντι στη Βαλένθια.

Δυστυχώς, όμως, είναι τόσο γεμάτο το ρόστερ του Παναθηναϊκού που στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι σχεδόν απίθανο να βρει χώρο στις διαθέσιμες θέσεις ξένων. Αυτό, πάντως, ίσως σύντομα… αλλάξει.

Ο Αταμάν εκτιμά τον Λιθουανό πάρα πολύ και θα ήθελε να μπορεί να τον χρησιμοποιεί και στην Basket League.

Για να το κάνει, υπάρχει η επιλογή της… ελληνοποίησής του. Από τη στιγμή που βρίσκεται τόσα χρόνια στην Ελλάδα ως εργαζόμενος, μπορεί να λάβει τη σχετική άδεια και να πάψει να πιάνει θέση ξένου.

Κι αυτό φυσικά θα αλλάξει εντελώς τα δεδομένα στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Κάτι αντίστοιχο με ό,τι συνέβη στον Ολυμπιακό με τον Τόμας Γουόκαπ.