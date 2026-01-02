Σέλτικ – Ρέιντζερς Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (03/01)

Σέλτικ – Ρέιντζερς live stream στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής για την σκωτσέζικη Premiership.

Ένα «Old Firm derby» ανάβει πάντοτε φωτιές στο πρόγραμμα αγώνων. Οι δύο δυνάστες του εγχώριου ποδοσφαίρου, Σέλτικ και Ρέιντζερς, αν και «πληγωμένες» τη φετινή σεζόν, συγκρούονται σε ένα από το πιο παλιά και κλασικά ντέρμπι στην ιστορία.

Ποιο κανάλι δείχνει Σέλτικ εναντίον Ρέιντζερς;

Το Σέλτικ – Ρέιντζερς live streaming θα λάβει χώρα το Σάββατο 3 Ιανουαρίου (14:30) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του Cosmote Sport 2HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Σέλτικ – Ρέιντζερς Σάββατο 3 Ιανουαρίου – 14:30 Cosmote Sport 2HD

Πώς θα δω Live Streaming το Σέλτικ – Ρέιντζερς;

