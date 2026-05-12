Πρώην αστέρι του Big 4 επιστρέφει στην Ελλάδα!

Η μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία στη Σπαρτάκ Μόσχας, η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της ΑΕΚ, ήταν αν μη τι άλλο ηχηρή. Αλλά η ενδεχόμενη επιστροφή του θα είναι ακόμη πιο ηχηρή.

Ο επιθετικός από το Τρίνινταντ δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα στη Ρωσία και ήδη φαίνεται να έχει… τάσεις φυγής. Δέκα γκολ και πέντε ασίστ μετρά σε 46 εμφανίσεις, όμως οι δυνατότητές του δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Ειδικά στην Ελλάδα, που όλοι είδαμε τον καλύτερό του εαυτό να κυριαρχεί στο πρωτάθλημα.

Για αυτό και ο Λιβάι Γκαρσία «αρέσει» πολύ σε όλο το Big-4. Και στην ΑΕΚ που φυσικά δεν θα έλεγε «όχι» σε ενδεχόμενο reunion αλλά και σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ που προφανώς θα ήθελαν να ταράξουν τα νερά με μια δοκιμασμένη κίνηση, έναν επιθετικό που έχει δείξει πως μπορεί να… κάνει πλάκα στην Ελλάδα.

Το συμβόλαιό του με τη Σπαρτάκ λήγει τον Ιούνιο του 2028, αλλά ο ίδιος δείχνει να βλέπει με θετικό μάτι την επιστροφή στη χώρα μας. Και η επιθυμία του παίκτη είναι πάντα το «άλφα και το ωμέγα».