Πόσο δίνει να κάνει το νταμπλ ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να αποχαιρέτισε από την Ευρώπη, ωστόσο κυνηγά με αξιώσεις το πρωτάθλημα, εκεί όπου είναι μόλις στο -2 από την κορυφή της βαθμολογίας Σούπερ Λιγκ και δικαίως θεωρείται το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του Κυπέλλου, καθώς στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ. Σε τι τιμή βρίσκουμε για να κάνει το νταμπλ; Η Novibet δίνει την απάντηση προσφέροντας τη συγκεκριμένη αγορά σε άκρως ελκυστική απόδοση!

Μεγάλη «μάχη» για τον τίτλο

Μόλις δύο στροφές πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας του ελληνικού πρωτάθληματος ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μια… ανάσα από την ΑΕΚ και ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό στους 54 βαθμούς. Προέρχεται από τη λευκή ισοπαλία με τους ερυθρόλευκους στο Φάληρο μετά την εμφατική επικράτηση (4-1) επί της Κηφισιάς.

Θα «κλείσει» με βατό πρόγραμμα και μοναδικό στόχο το 2/2, καθώς την τρέχουσα αγωνιστική υποδέχεται τον Λεβαδειακό, ενώ ακολουθεί η εξόρμηση στον Βόλο, συνεπώς είναι στο χέρι του να πάει δίχως απώλειες στα πλέι οφ. Άλλωστε μελετώντας τις αποδόσεις πριν από την έναρξη της προτελευταίας στροφής βλέπουμε απόλυτη ισορροπία των τριών διεκδικητών σε απόδοση 3.00 από τη Novibet.

Ο ΠΑΟΚ ποντάρει στην έδρα, εξάλλου είναι η μοναδική ελληνική ομάδα τη φετινή σεζόν που παραμένει αήττητη εντός στις εγχώριες διοργανώσεις.

Ταυτόχρονα μετράει σημαντικές επιστροφές το τελευταίο διάστημα, με παίχτες «κλειδιά» να έχουν ξεπεράσει πλήρως τα προβλήματα τραυματισμών, κι άλλους σημαντικούς ποδοσφαιριστές να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την επάνοδο.

Όπως αναφέραμε υπάρχει τριπλή ισοβαθμία στα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον ανεβασμένο Παναθηναϊκό να είναι ρεαλιστικά εκτός συζήτησης και σε εξωφρενική απόδοση!

Νικητής Σούπερ Λιγκ Αποδόσεις

ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολυμπιακός 3.00 AEK 3.00 ΠΑΟΚ 3.00 Παναθηναϊκός 251.00

Νικητής Κυπέλλου Αποδόσεις

Πέρα από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν πρόκειται να αφήσει την… αγαπημένη του διοργάνωση τα τελευταία χρόνια, το Κύπελλο Ελλάδας, όπου φλερτάρει με το 9ο τρόπαιο.

Ο ΠΑΟΚ είναι το ξεκάθαρο φαβορί από τις στοιχηματικές εταιρίες ώστε να αναδειχθεί νικητής της συγκεκριμένης διοργάνωσης σε απόδοση 1.23 και τον ΟΦΗ το απόλυτο αουτσάιντερ στο 4.10.

ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΟΚ 1.23 ΟΦΗ 4.10

Πόσο δίνει να κάνει το νταμπλ ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια πως είναι φτιαγμένος από «μέταλλο». Ενδεχομένως θα κατέβει με όλα του τα «όπλα» στα πλέι οφ, «ποντάρει» στη δυναμική της Τούμπας και διαθέτει την απαιτούμενη ποιότητα για να ανέβει στην κορυφή κερδίζοντας τον έντονο ανταγωνισμό με Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Τώρα όσον αφορά το Κύπελλο, δύσκολα θα του αντισταθεί ο αξιόμαχος ΟΦΗ στον τελικό υπολογίζοντας τη διαφορά ποιότητας των δύο φιναλίστ. Συνεπώς αξίζει να κυνηγήσουμε το ελκυστικό 4.40 που προσφέρεται από τη Novibet για να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ το νταμπλ.