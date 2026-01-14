ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ποιος «υδραυλικός» εξτρέμ προτάθηκε στον Ολυμπιακό!💣

olympiakos metagrafes

Ο 19χρονος που έχει κάνει ήδη τη διαφορά στο πρωτάθλημα της Αργεντινής.

Μπορεί ο Σαντίνο Αντίνο να πηγαίνει στον Παναθηναϊκό παρά το γεγονός πως το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού ήταν αυτό που τον είχε επιλέξει το καλοκαίρι, όμως τα ταλεντάκια από την Αργεντινή δεν σταματάνε εκεί.

Και ψάχνοντας για τον Αντίνο και τον Παναθηναϊκό, μου έσκασε και άλλη πληροφορία. Πως ένας άλλος εξτρέμ από το πρωτάθλημα της Αργεντινής έχει προταθεί στον Ολυμπιακό.

Σε ποιον αναφέρομαι; Στον Μαχέρ Καρίζο! Τον 19χρονο υδραυλικό εξτρέμ της Βελέζ, ο οποίος έκανε το μεγάλο μπαμ πέρσι. Και μιλάμε για ένα παιδί που δεν έχει πατήσει καν τα 20 του χρόνια και πέρσι έγραψε το προσωπικό του κοντέρ σε όλες τις διοργανώσεις 35 συμμετοχές, 10 γκολ και 1 ασίστ.

Μάλιστα το μεγάλο μπαμ το έκανε ο μικρός στη μεγαλύτερη διοργάνωση. Στο Λιμπερταδόρες εκεί όπου έπαιξε σε 10 αγώνες και είχε 5 γκολ και 1 ασίστ!

Γενικά παίζει ως δεξί εξτρέμ αλλά έχει αγωνιστεί και πίσω από τον επιθετικό αλλά και ως επιθετικός. Φυσικά και έχει κληθεί στις μικρές ομάδες της Αργεντινής, με τον πιο εντυπωσιακό αριθμό να είναι με την u20 με την οποία έχει 9 γκολ σε 18 ματς.

Προφανώς δεν είναι μια εύκολη περίπτωση στις μεταγραφές Ολυμπιακός. Καμία περίπτωση δεν είναι εύκολη από την Αργεντινή, αλλά εγώ θα πω, πως αν ο Μεντιλίμπαρ ανάψει το πράσινο φως για τον συγκεκριμένο παίκτη, ο Ολυμπιακός θα τον πάρει…

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα