Ποιος «υδραυλικός» εξτρέμ προτάθηκε στον Ολυμπιακό!💣

Ο 19χρονος που έχει κάνει ήδη τη διαφορά στο πρωτάθλημα της Αργεντινής.

Μπορεί ο Σαντίνο Αντίνο να πηγαίνει στον Παναθηναϊκό παρά το γεγονός πως το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού ήταν αυτό που τον είχε επιλέξει το καλοκαίρι, όμως τα ταλεντάκια από την Αργεντινή δεν σταματάνε εκεί.

Και ψάχνοντας για τον Αντίνο και τον Παναθηναϊκό, μου έσκασε και άλλη πληροφορία. Πως ένας άλλος εξτρέμ από το πρωτάθλημα της Αργεντινής έχει προταθεί στον Ολυμπιακό.

Σε ποιον αναφέρομαι; Στον Μαχέρ Καρίζο! Τον 19χρονο υδραυλικό εξτρέμ της Βελέζ, ο οποίος έκανε το μεγάλο μπαμ πέρσι. Και μιλάμε για ένα παιδί που δεν έχει πατήσει καν τα 20 του χρόνια και πέρσι έγραψε το προσωπικό του κοντέρ σε όλες τις διοργανώσεις 35 συμμετοχές, 10 γκολ και 1 ασίστ.

Μάλιστα το μεγάλο μπαμ το έκανε ο μικρός στη μεγαλύτερη διοργάνωση. Στο Λιμπερταδόρες εκεί όπου έπαιξε σε 10 αγώνες και είχε 5 γκολ και 1 ασίστ!

Γενικά παίζει ως δεξί εξτρέμ αλλά έχει αγωνιστεί και πίσω από τον επιθετικό αλλά και ως επιθετικός. Φυσικά και έχει κληθεί στις μικρές ομάδες της Αργεντινής, με τον πιο εντυπωσιακό αριθμό να είναι με την u20 με την οποία έχει 9 γκολ σε 18 ματς.

Προφανώς δεν είναι μια εύκολη περίπτωση στις μεταγραφές Ολυμπιακός. Καμία περίπτωση δεν είναι εύκολη από την Αργεντινή, αλλά εγώ θα πω, πως αν ο Μεντιλίμπαρ ανάψει το πράσινο φως για τον συγκεκριμένο παίκτη, ο Ολυμπιακός θα τον πάρει…