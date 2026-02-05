Παρτιζάν – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (05/02)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτιζάν στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» υποδέχτηκαν τη Ρεάλ Μαδρίτης, παίρνοντας μία τεράστιας σημασίας νίκη στο κουπόνι.

Οι Ισπανοί είχαν τον έλεγχο του ματς στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, όμως το «τριφύλλι» έβγαλε αντίδραση στην τελευταία περίοδο και με ένα buzzer beater του Τζέριαν Γκραντ κατάφερε να πάρει μία σπουδαία νίκη στο πρόγραμμα αγώνων.

Κορυφαίοι για τον Παναθηναϊκό οι Τζέριαν Γκραντ (19 π., 2 ριμπ., 7 ασίστ, 1 κλεψ.) και Κώστας Σλούκας (22 π., 2 ριμπ., 3 ασίστ, 1 κλεψ.), ενώ πολύ καλή παρουσία είχαν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (9 π., 6 ριμπ., 3 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Παρτιζάν εναντίον Παναθηναϊκός;

Το Παρτιζάν – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου (21:30) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παρτιζάν – Παναθηναϊκός Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου- 19:00 NOVASPORTS PRIME

Πώς θα δω Live Streaming το Παρτιζάν – Παναθηναϊκός;

