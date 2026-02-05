ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Παρτιζάν – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (05/02)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτιζάν στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» υποδέχτηκαν τη Ρεάλ Μαδρίτης, παίρνοντας μία τεράστιας σημασίας νίκη στο κουπόνι.

Οι Ισπανοί είχαν τον έλεγχο του ματς στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, όμως το «τριφύλλι» έβγαλε αντίδραση στην τελευταία περίοδο και με ένα buzzer beater του Τζέριαν Γκραντ κατάφερε να πάρει μία σπουδαία νίκη στο πρόγραμμα αγώνων

Κορυφαίοι για τον Παναθηναϊκό οι Τζέριαν Γκραντ (19 π., 2 ριμπ., 7 ασίστ, 1 κλεψ.) και Κώστας Σλούκας (22 π., 2 ριμπ., 3 ασίστ, 1 κλεψ.), ενώ πολύ καλή παρουσία είχαν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (9 π., 6 ριμπ., 3 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Παρτιζάν εναντίον Παναθηναϊκός;

Το Παρτιζάν – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου (21:30) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
Παρτιζάν – Παναθηναϊκός Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου- 19:00 NOVASPORTS PRIME

Πώς θα δω Live Streaming το Παρτιζάν – Παναθηναϊκός;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Παρτιζάν – Παναθηναϊκός καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LIVE STREAMING
Stoiximan Live
Bet365 Live
Novibet Live
Pamestoixima.gr Live
Fonbet Live
Elabet Live

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα