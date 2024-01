ΠΑΟΚ: Νέα εξέλιξη με Μάρκος Αντόνιο και Φλαμένγκο

Ο Μάρκος Αντόνιο έχει βρεθεί στα «ραντάρ» της Φλαμένγκο για το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου, ωστόσο, υπάρχουν νέες εξελίξεις στο ζήτημα.

Η Λάτσιο δέχθηκε «κρούσεις» για την υπόθεση του Μάρκος Αντόνιο, ο οποίος αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, με τη μορφή δανεισμού. Ο 23χρονος μέσος από τη Βραζιλία προσεγγίστηκε από τη Φλαμένγκο, με σκοπό να ενταχθεί στο δυναμικό της, εντός του Ιανουαρίου.



Σύμφωνα, όμως, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αυτό το σενάριο δεν υφίσταται, καθώς η Λάτσιο δεν μπορεί να «σπάσει» τους όρους του δανεισμού του στο «Δικέφαλο του Βορρά»:

«Η Φλαμένγκο δεν θα πάει για τον Μάρκος Αντόνιο τον Ιανουάριο καθώς η Λάτσιο δεν μπορεί να σπάσει τον δανεισμό στον ΠΑΟΚ. Τίποτα δεν ισχύει στις πρόσφατες φήμες.

Πολλοί σύλλογοι θέλουν τον Μάρκος, αλλά για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, όχι τον Ιανουάριο.

Οι Τιάγκο Αλκάνταρα και Μάρκος Αντόνιο δεν θα ενταχθούν στη Φλαμένγκο».

Δείτε το tweet:

🔴⚫️❌ Flamengo won’t go for Marcos Antonio in January as Lazio can’t break loan to PAOK. Nothing true in recent rumours.

🇧🇷 Multiple clubs want Marcos but for summer transfer window, not January.

⛔️ Thiago Alcantara and Marcos Antonio are not joining Flamengo.

Viña, done deal. pic.twitter.com/J718mI4KCX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2024