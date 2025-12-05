ΠΑΟΚ – Άρης διαιτητής: Κύριε Γιοβάνοβιτς, κάπου σας ξέρουμε 🔥

Μέρος δεύτερο στο απόλυτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη στο κουπόνι. Η πρώτη φετινή σύγκρουση για το Κύπελλο, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» δεν είχε νικητή (1-1). Είχε όμως συγκινήσεις με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να φεύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας χάρη σε γκολ – buzzer beater του Γιακουμάκη.

Στην Τούμπα αναμένεται ένα ακόμα πιο «καυτό» ντέρμπι, μιας και μιλάμε για παιχνίδι πρωταθλήματος. Άρχων της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Σέρβος ελίτ, Σρτζνταν Γιοβάνοβιτς. Για να δούμε τις στοιχηματικές επιλογές που προκύπτουν, ενώ εσείς μην ξεχνάτε να ρίξετε μια ματιά στο ΠΑΟΚ – Άρης αποδόσεις: Δεύτερο ραντεβού με ΣΟΥΠΕΡ ειδικό στο 11.00!🔥💣.

ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΡΗΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ TOP 4 5.00 15.00

ΠΑΟΚ – Άρης διαιτητής

Ο 39 ετών ρέφερι, γεννηθείς στο Βελιγράδι, αποτελεί γνωστή φυσιογνωμία στον γηπεδούχο. Σφύριξε το σχετικά πρόσφατο ματς με τη Γιουνγκ Μπόις για το Γιουρόπα Λιγκ. Οι Θεσσαλονικείς έχουν ευχάριστες μνήμες, μιας και επικράτησαν 4-0 με τους Ελβετούς να αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο από το έκτο λεπτό.

OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ OVER 1,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ 2.00 1.75 2.67 7.50

Κατά τα άλλα, ο Γιοβάνοβιτς έχει διαιτητεύσει σε τρία παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Στο ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-2 (2020), Ατρόμητος – ΑΕΚ 0-1 (2019) και ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-5 (2021).

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΑΡΗΣ 2.47 3.55 4.60

Τα στατιστικά του σε αυτό το μικρό δείγμα αγώνων ήταν 2,3 κάρτες ανά ματς, καμία κόκκινη, κανένα υποδειχθέν πέναλτι. Τουτέστιν… τάξη και ασφάλεια, αν και πλην του ΑΕΚ – Ολυμπιακός δεν είχε να διαχειριστεί ντέρμπι.

ΠΑΟΚ – Άρης διαιτητής στοίχημα

Τι κάνει, όμως, ο κύριος Γιοβάνοβιτς τη φετινή σεζόν; Μέχρι στιγμής έχει σφυρίξει συνολικά εννέα παιχνίδια. Με τέσσερις κάρτες μέσο όρο να βγαίνουν από το τσεπάκι του ανά ματς, δείχνει πως δεν το φοβάται. Βέβαια, το νούμερο αυτό μεγαλώνει εξαιτίας της παρουσίας του στο σερβικό πρωτάθλημα.

OVER 29,5 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΑΟΥΛ OVER 14,5 ΦΑΟΥΛ ΠΑΟΚ OVER 15,5 ΦΑΟΥΛ ΑΡΗΣ 1.80 1.88 1.98

Ενδεχομένως μία λίγκα που μπορεί να χαρακτηριστεί παρεμφερής με τη δική μας. Εκεί, αλλάζουν τα προγνωστικά, αφού σε πέντε ματς έχει 4,6 κάρτες. Επιπλέον, στο ενεργητικό του έχει μία αποβολή και τέσσερα πέναλτι συνολικά.

ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ Ο ΟΖΝΤΟΕΦ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ Ο ΚΕΝΤΖΙΟΡΑ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ Ο ΜΟΝΤΣΟΥ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ Ο ΡΑΣΙΤΣ 3.00 3.10 2.35 2.37

ΠΑΟΚ – Άρης κανάλι

Απόγευμα Κυριακής η αναμέτρηση (07/12, 19:30), η κατάλληλη μέρα και ώρα για να απολαύσεις μπάλα. Το ΠΑΟΚ – Άρης θα το παρακολουθήσετε από το πρόγραμμα tv του Novasports Prime, ενώ για όσους δεν έχετε τη δυνατότητα συνδρομητικής, μην ανησυχείτε. Το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα εδώ για εσάς στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!