Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Τα μάτια στην Ευρώπη και το… δεκάρι ☘🔥

Ακόμα και ο πιο αισιόδοξος «πράσινος» φίλαθλος κατάλαβε πως ο Μπενίτεθ δεν μπορεί να κουνήσει το ραβδί του και να αλλάξουν όλα. Το πολύ θετικό ξεκίνημα διαδέχτηκε η ήττα από την ΑΕΚ (2-3) και η ισοπαλία κόντρα στα προγνωστικά με την ΑΕΛ Novibet (2-2).

Ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός χρειάζεται χρόνο και στήριξη. Αν μη τι άλλο έχει την τεχνογνωσία να βοηθήσει ώστε να στρώσει η κατάσταση στον σύλλογο. Για την ώρα, όμως, πρέπει ο ίδιος και οι παίκτες του να συγκεντρωθούν στας Ευρώπας. Προέχει το Γιουρόπα Λιγκ.

Το «τριφύλλι» έχει συγκεντρώσει ήδη εννέα βαθμούς. Με τρίποντο «κλειδώνει» ουσιαστικά την 24άδα και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για την οκτάδα. Μπροστά του υψώνεται το τείχος που λέγεται Βικτόρια Πλζεν. Η μία από τις τέσσερις αήττητες ομάδες της διοργάνωσης. Fun fact: Μία από αυτές είναι και η Φερεντσβάρος, την οποία επίσης θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την επόμενη αγωνιστική.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ TOP 8 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ TOP 8 5.50 11.00

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν αποδόσεις

Πρόκειται για ένα κρίσιμο και δύσκολο τεστ που η έδρα – δυστυχώς – δεν αποτελεί μεγάλο όπλο για τους «πράσινους». Ακόμα και με αυτό το ΟΑΚΑ, πάντως, βρίσκουμε τον άσο από τις στοιχηματικές εταιρίες σε απόδοση φαβορί, 1.87. Την ισοπαλία στο 3.55 και το διπλό στο υψηλό 4.25.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 1.87 3.55 4.25

Κλασικά, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αγορές των γκολ. Κοντά στον διπλασιασμό συναντάμε το Over 2,5 (1.93) και λίγο πιο χαμηλά το Under (1.88). Πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στα G/G και N/G που προσφέρονται στο 1.78 και 1.98 αντίστοιχα.

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν διαιτητής

«Άρχων» του αγώνα ο Αντόνιο Νόμπρε το οποίον ο Παναθηναϊκός γνωρίζει αρκετά καλά. Ο Πορτογάλος διαιτητής ήταν σε πέντε ματς με το «τριφύλλι» να έχει ρεκόρ 1-2-2. Σε αυτή την πεντάδα αναμετρήσεων έβγαλε μέσο όρο 2,4 κάρτες και καταλόγισε ένα πέναλτι υπέρ του και δύο κατά.

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ 2.02 1.75 4.15

Γενικότερα, τη φετινή σεζόν διαιτήτευσε σε 14 παιχνίδια. Τα στατιστικά του σε αυτά προκαλούν ένα μικρό ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα βγάζει από το τσεπάκι του πέντε κίτρινες ανά ματς, 0,2 κόκκινη και υποδεικνύει 0,43 πέναλτι.

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ Μ.ΣΙΩΠΗΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ Ρ. ΝΤΟΥΡΟΣΙΝΜΙ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 3.10 3.65 3.40

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν ειδικά στοιχήματα

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά Γιουρόπα Λιγκ, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕΤΑ ΤΟ 28:00 2.02

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 2.85

Α. ΖΑΡΟΥΡΙ ΑΣΙΣΤ 4.15

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μονομαχία του «τριφυλλιού» (11/12, 22:00) μέσα από τη συχνότητα του Cosmote Sport 5HD.