Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα.

Ημερομηνία έναρξης: 28/10

Ώρα έναρξης: 21:00

Γήπεδο: TELEKOM CENTER Athens

Κανάλι: NovaSports Prime

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Live Streaming 28/10

Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν εκτός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια, γνωρίζοντας μία απρόσμενη βαριά ήττα με 92-75. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, μην μπορώντας με τίποτα να κοντράρουν τους Ιταλούς και δείχνοντας στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης ότι δεν είχαν την απαιτούμενη ενέργεια σε άμυνα και επίθεση.

Η Βίρτους μπήκε στο γήπεδο με στόχο να παρουσιαστεί επιθετική στην αμυνά της, δυσκολεύοντας τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, οι Ιταλοί «πλήγωσαν» το «τριφύλλι» μέσα από το ζωγραφιστό, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άλεν Σμάιλαγκιτς, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +4 (19-15).

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, ρίχνοντας τη διαφορά στον πόντο (26-25 στο 13’), όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Με ένα σερί 8-0 η Βίρτους ανέβασε τη διαφορά στο +9 (34-25), ενώ «χτυπώντας» τις αργές επιστροφές των παικτών του κόουτς Άταμαν, βρήκε αρκετούς εύκολους πόντους στο ανοιχτά γήπεδο στέλνοντας τους «πράσινους» στο -15 (48-33), με το ημίχρονο να κλείνει στο 48-35.

Με την έναρξη του 2ου μέρους ο Παναθηναϊκός βγήκε πολύ δυνατά στο παρκέ, ρίχνοντας γρήγορα τη διαφορά στους 10 πόντους, όμως στη συνέχεια παρουσιάστηκε αφελής. Όταν μάλιστα οι διαιτητές καταλόγισαν αντιαθλητικό φάουλ στον Κέντρικ Ναν, τα… αίματα «άναψαν», με τον Εργκίν Αταμάν να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές (23’).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΜΑΚΑΜΠΙ Live Streaming (28/10)

Αυτό χάλασε το μυαλό των παικτών του «τριφυλλιού» και έτσι η Βίρτους βρήκε την ευκαιρία να διευρύνει και πάλι τη διαφορά φτάνοντας έως και το +16 (60-46 στο 26’). Όταν μάλιστα οι Ιταλοί βελτίωσαν τις επιδόσεις τους και στην άμυνα, έφτασαν να απειλούν τον Παναθηναϊκό με 20αρα (69-51 στο 29′).

Κανένας από το «πράσινο» στρατόπεδο δεν έδειχνε πως μπορεί να βγει μπροστά για να συμπαρασύρει τους συμπαίκτες του, με αποτέλεσμα η τελευταία περίοδος να μετατραπεί σε τυπική διαδικασία. Ό,τι και να έκανε ο Τι Τζέι Σορτς δεν μπορούσε να βάλει και πάλι τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι, με την αναμέτρηση να λήγει στο 92-75.

Από τους λίγους που πραγματοποίησαν μία αξιόλογη εμφάνιση ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος σε 23’ σημείωσε 15 πόντους, ενώ είχε 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Συμπαραστάτες του οι Ναν (19 π., 4 ριμπ., 4 ασίστ, 2 κλεψ.) και Γιούρτσεβεν (6 π., 4 ριμπ., 2 ασίστ, 1 κλεψ., 3 μπλοκ).

«Ο βασικός παράγοντας ήταν ότι παίξαμε χάλια στην άμυνα. Είχαν πολλά ελεύθερα σουτ, είχαν αιφνιδιασμούς, χάσαμε αμυντικά ριμπάουντ. Ήταν δύσκολο να επιστρέψουμε. Έχουμε δικαιολογίες. Δεν παίξαμε με τη συνηθισμένη μας ενέργεια», δήλωσε με τη λήξη της αναμέτρησης ο Χρήστος Σερέλης, ο οποίος κλήθηκε να αντικαταστήσει τον κόουτς Αταμάν μετά την αποβολή του.

Όσον αφορά το Παναθηναϊκός – Μακάμπι, ο κόουτς Αταμάν μιλώντας στο πλαίσιο της Media Day αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις απουσίες του Παναθηναϊκού, στο ματς κόντρα στους Ισραηλινούς, αλλά και στο τι πρέπει να βελτιώσουν οι «πράσινοι» ενόψει της συνέχειας. Πιο αναλυτικά ανέφερε:

Για τις απουσίες: «Εκτός από τον Ρογκαβόπουλο, όλοι προπονήθηκαν. Αν αύριο δεν έχουμε κάποια νέα, θα είμαστε κανονικά στο γήπεδο. Εκτός από τον Ρογκαβόπουλο, όλοι οι υπόλοιποι θα είναι στο γήπεδο. Φυσικά, ο Σαμοντούροφ όχι ακόμα, αλλά οι άλλοι ναι. Κάναμε καλή προπόνηση τώρα, οπότε θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Ο Χολμς, ο Χουάντσο και ο Ναν. Όλοι τους προπονήθηκαν και πιστεύω ότι θα είναι κανονικά στο γήπεδο αύριο»

Panathinaikos – Maccabi Live Streaming

Για το ματς κόντρα στην Μακάμπι: «Η Μακάμπι είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Παίζει παιχνίδι με πολλά σκορ, έχει επιθετική ροή, παίζει motion offense. Διαθέτει έναν πολύ έμπειρο γκαρντ, τον Ταμίρ Μπλατ, που είναι εξαιρετικός τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.

Και φυσικά, ο Λόνι Γουόκερ είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ, πολύ καλός παίκτης. Ο Σόρκιν είναι επίσης πολύ έξυπνος και αξιόπιστος. Έχουν μεγάλη εμπειρία. Παίζουν κάθε παιχνίδι στο ίδιο επίπεδο. Ίσως μέχρι τώρα να έχουν μόνο δύο νίκες, αλλά είναι σημαντικές — κέρδισαν την Χάποελ και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Έχασαν από τον Ολυμπιακό με έναν πόντο στην τελευταία κατοχή. Είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη, και κάθε φορά τα παιχνίδια μας μαζί τους, όλα αυτά τα χρόνια, είναι δύσκολα. Και το αυριανό θα είναι πολύ δύσκολο. Φυσικά, χρειαζόμαστε 100% δυνατή ατμόσφαιρα, σκληρούς οπαδούς να είναι δίπλα μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ομάδας, με όλα αυτά τα προβλήματα τραυματισμών. Να είναι ενεργοί στο γήπεδο, να βοηθήσουν την ομάδα, να δώσουν κίνητρο και επιπλέον ενέργεια στο παρκέ».

Για το τι πρέπει να βελτιώσουν: «Φέτος η EuroLeague ξεκίνησε παράξενα. Όπως βλέπετε, έχουμε παίξει μόλις έξι παιχνίδια και ήδη παραπονιόμαστε για την κατάστασή μας, αλλά έχουμε τέσσερις νίκες. Μπορούμε να παραπονεθούμε για το παιχνίδι στη Μπολόνια, αλλά μόλις μία εβδομάδα πριν νικήσαμε την Εφές στην Κωνσταντινούπολη. Η Εφές νίκησε τον Ολυμπιακό, άρα όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Μόνο η Χάποελ έχει μία ήττα, από τη Μακάμπι.

Το σημαντικό είναι να βρούμε την ισορροπία ως ομάδα, να είμαστε πνευματικά και σωματικά έτοιμοι να δουλέψουμε και να παίξουμε επιθετικά στο γήπεδο. Είμαι έτοιμος και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα τελικά θα βρει την ισορροπία της. Αλλά κάθε ματς είναι σημαντικό για να πάρουμε τους βαθμούς. Αν χάσουμε τώρα κρίσιμους βαθμούς, μετά θα είναι επικίνδυνο. Οπότε, πρέπει απλώς να μείνουμε συγκεντρωμένοι πνευματικά και να παίξουμε όπως στα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε ήδη κερδίσει».

Για το αν ανέβηκε το ποσοστό ετοιμότητας της ομάδας: «Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί έχουμε πολλούς παίκτες που μόλις τώρα προπονήθηκαν όλοι μαζί μετά από πολλές μέρες. Στη Μπολόνια δεν είχαμε τον Χολμς. Στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος δεν είχαμε Μαν, Χολμς και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ακόμη και στη Μπολόνια, ο Χουάντσο έπαιξε μόνο πέντε λεπτά χωρίς να είναι έτοιμος, γιατί ήταν τραυματίας.

Πρέπει να είμαστε όλοι 100%. Η ομάδα χρειάζεται να προπονείται όλοι μαζί, να αρχίσουμε να παίζουμε ξανά μαζί. Τότε θα είμαστε όπως πέρσι. Δεν υπάρχει λόγος να μην είμαστε οι ίδιοι. Η ομάδα απλώς πρέπει να δουλέψει μαζί, γιατί δεν είχαμε κανονική προετοιμασία για διάφορους λόγους».