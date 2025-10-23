Παναθηναϊκός Γιουρόπα Λιγκ: Έπεσε η απόδοση για πρόκριση!💣💥

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, όμως οι «πράσινοι» δεν στάθηκαν αντάξιοι των προσδοκιών στη δεύτερη αγωνιστική τού γιουρόπα λιγκ.

Την εμφατική τεσσάρα (4-1) στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις και το χατ τρικ του Ζαρουρί, διαδέχθηκε η σοκαριστική ήττα με ανατροπή (1-2) από τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο «ΟΑΚΑ». Αποτέλεσμα που περιπλέκει κάπως την πρόκριση της ομάδας στην επόμενη φάση.

Το επίπεδο της League Phase έχει ανέβει και χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια στη συνέχεια, αφού πρόκειται για ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Ωστόσο, οι πιθανότητες για ένα καλό πλασάρισμα στη βαθμολογία γιουρόπα λιγκ είναι αρκετές.

Ήρθε η ώρα τώρα να μιλήσουμε για στοίχημα. Μπορούμε να βρούμε αποδόσεις για 8άδα, 24άδα μέχρι και κατάκτηση τού «τριφυλλιού». Αυτό άλλωστε αποτελεί ευσεβή πόθος όλως των φίλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι μπορούν να ελπίζουν.

Παναθηναϊκός μακροχρόνια στοιχήματα Γιουρόπα Λιγκ

Πριν ξεκινήσουμε να αναφερόμαστε στο στοιχηματικό κομμάτι, να κοιτάξουμε πρώτα τους αντιπάλους του «τριφυλλιού». Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αγώνων του περιλαμβάνει:

Απ’ όλα έχει ο μπαχτσές, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Πάντως, ο Παναθηναϊκός μπορεί να ελπίζει σοβαρά σε ευρωπαϊκή παρουσία ακόμα και μετά τον Ιανουάριο. Συνεπώς, πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στις στοιχηματικές εταιρίες να δούμε τι λένε.

Όπως θα δούμε στην Bet365, το ενδεχόμενο της 8άδας συγκεντρώνει πλέον πολύ λίγες πιθανότητες. Το 9-24 εξακολουθεί να είναι η πιο ρεαλιστική εκδοχή, κάτι που αποτυπώνεται και στις αποδόσεις. Το top 8 προσφέρεται στο 7.40, με το 9-24 να «πληρώνει» με τη σειρά του στο 1.53.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ ΤΟP 8 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ 9-24 7.40 1.53

Καταλαβαίνετε συνεπώς πως τα πιο φιλόδοξα σενάρια θα πληρώνουν όλο και περισσότερο. Στο εξωπραγματικό 400.00 προσφέρεται η ομάδα του Χρήστου Κόντη (που θα παραχωρήσει τη θέση του στον Ράφα Μπενίτεθ μετά το ματς με τη Φέγενορντ) να αναδειχθεί νικήτρια της League Phase.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΗ LEAGUE PHASE 400.00

Φυσικά, κάθε φίλαθλος θα ήθελε να δει την ομάδα του στον τελικό. Μπορεί να μοιάζει με πολύ αισιόδοξη υπόθεση, αλλά το να φτάσει εκεί ο Παναθηναϊκός το συναντάμε σε απόδοση 25.00. Το να προσθέσει στην τροπαιοθήκη του την κούπα, βλέπουμε να τιμάται στο 50.00.