Παναθηναϊκός – Άρης: Τα μάτια στο Κύπελλο και το 9.20 ⚔🏆

Παναθηναϊκός - Άρης

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έχει φτάσει στην προημιτελική φάση και το κουπόνι έχει γεμίσει με ματσάρες. Μία από αυτές το Παναθηναϊκός εναντίον Άρη. Υπενθυμίζουμε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει επαναληπτικός και η πρόκριση θα κριθεί σε αυτό το παιχνίδι. Σε περίπτωση ισοπαλίας υπάρχει απευθείας διαδικασία πέναλτι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΡΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
5.50bet365
26.00elabet

Οι δύο ομάδες θέλουν να αφήσουν πίσω το 2025 και να κάνουν μια καινούρια αρχή. Οι «πράσινοι» μάλιστα, προχώρησαν σε αρκετές μεταγραφές και θα προχωρήσουν και σε άλλες από ό,τι φαίνεται. Η κατάκτηση του Κυπέλλου μπορεί να αποτελέσει λύτρωση στη σεζόν αμφότερων, ειδικά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα δώσει.

Παναθηναϊκός – Άρης αποδόσεις

Παναθηναικος

Σε ένα μονό παιχνίδι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Πάμε να δούμε πως έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρίες για τη σπουδαία αναμέτρηση.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΡΗΣ
1.72novibet
3.60stoiximan
5.15pamestoixima

Όπως πάντα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγορές των γκολ. Για να σας παρέχουμε και μερικά στατιστικά, στα δέκα πιο πρόσφατα ραντεβού τους επιβεβαιώθηκε το Under 2,5. Μάλιστα, σε οκτώ από αυτά βγήκε και το No Goal.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
2.09fonbet
1.74interwetten
2.01winmasters
1.77sportingbet

Παναθηναϊκός – Άρης ειδικά στοιχήματα

Αρης

Αφού διαβάσατε καλά καλά όλα τα παραπάνω, πάμε στην αγαπημένη σας ενότητα. Ώρα για ειδικές προτάσεις για στοίχημα. Εμείς θα τις… απλώσουμε, εσείς θα διαλέξετε όποια σας κάνει κλικ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΜΑΔΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΓΚΟΛ ΔΙΑΦΟΡΑ
2.40novibet
OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ + OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ
2.45stoiximan
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.65bet365
ΤΕΤΤΕΪ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ + ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
5.40stoiximan
ΑΥΤΟΓΚΟΛ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
9.20novibet

Παναθηναϊκός – Άρης διαιτητής

Ευαγγελου

Άρχων της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Άγγελος Ευαγγέλου. Παρακάτω ακολουθούν τα στατιστικά του Έλληνα ρέφερι με «τριφύλλι» και Θεσσαλονικείς. Επιπλέον, σας έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα σχετικά στοιχήματα.

ΡΕΚΟΡ (Ν-Ι-Η) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΜΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 14-5-3 51 🟨- 5 🟥 10 ΥΠΕΡ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΡΗ ΜΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 5-4-3  29 🟨- 3 🟥 3 ΥΠΕΡ
OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ  OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ
1.99pamestoixima
1.72novibet
2.70elabet

Παναθηναϊκός – Άρης κανάλι

Τετάρτη απόγευμα το μεγάλο παιχνίδι, Παναθηναϊκός – Άρης (14/1, 20:30), με το πρόγραμμα tv του Cosmote Sports 1HD να έχει αναλάβει τη μετάδοση. Όσοι δεν έχουν συνδρομητική, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα παρόν στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

