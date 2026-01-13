Παναθηναϊκός – Άρης: Τα μάτια στο Κύπελλο και το 9.20 ⚔🏆

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έχει φτάσει στην προημιτελική φάση και το κουπόνι έχει γεμίσει με ματσάρες. Μία από αυτές το Παναθηναϊκός εναντίον Άρη. Υπενθυμίζουμε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει επαναληπτικός και η πρόκριση θα κριθεί σε αυτό το παιχνίδι. Σε περίπτωση ισοπαλίας υπάρχει απευθείας διαδικασία πέναλτι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΡΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 5.50 26.00

Οι δύο ομάδες θέλουν να αφήσουν πίσω το 2025 και να κάνουν μια καινούρια αρχή. Οι «πράσινοι» μάλιστα, προχώρησαν σε αρκετές μεταγραφές και θα προχωρήσουν και σε άλλες από ό,τι φαίνεται. Η κατάκτηση του Κυπέλλου μπορεί να αποτελέσει λύτρωση στη σεζόν αμφότερων, ειδικά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα δώσει.

Παναθηναϊκός – Άρης αποδόσεις

Σε ένα μονό παιχνίδι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Πάμε να δούμε πως έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρίες για τη σπουδαία αναμέτρηση.

Όπως πάντα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγορές των γκολ. Για να σας παρέχουμε και μερικά στατιστικά, στα δέκα πιο πρόσφατα ραντεβού τους επιβεβαιώθηκε το Under 2,5. Μάλιστα, σε οκτώ από αυτά βγήκε και το No Goal.

Παναθηναϊκός – Άρης ειδικά στοιχήματα

Αφού διαβάσατε καλά καλά όλα τα παραπάνω, πάμε στην αγαπημένη σας ενότητα. Ώρα για ειδικές προτάσεις για στοίχημα. Εμείς θα τις… απλώσουμε, εσείς θα διαλέξετε όποια σας κάνει κλικ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΜΑΔΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΓΚΟΛ ΔΙΑΦΟΡΑ 2.40 OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ + OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 2.45 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.65 ΤΕΤΤΕΪ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ + ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 5.40 ΑΥΤΟΓΚΟΛ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 9.20

Παναθηναϊκός – Άρης διαιτητής

Άρχων της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Άγγελος Ευαγγέλου. Παρακάτω ακολουθούν τα στατιστικά του Έλληνα ρέφερι με «τριφύλλι» και Θεσσαλονικείς. Επιπλέον, σας έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα σχετικά στοιχήματα.

ΡΕΚΟΡ (Ν-Ι-Η) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΜΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 14-5-3 51 🟨- 5 🟥 10 ΥΠΕΡ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΡΗ ΜΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 5-4-3 29 🟨- 3 🟥 3 ΥΠΕΡ

OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ 1.99 1.72 2.70

Παναθηναϊκός – Άρης κανάλι

Τετάρτη απόγευμα το μεγάλο παιχνίδι, Παναθηναϊκός – Άρης (14/1, 20:30), με το πρόγραμμα tv του Cosmote Sports 1HD να έχει αναλάβει τη μετάδοση. Όσοι δεν έχουν συνδρομητική, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα παρόν στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!