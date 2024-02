Ούτε να το σκέφτεται δεν θέλει ο Μπαρτζώκας!

Ο Ολυμπιακός «απέδρασε» από το Μόναχο επικρατώντας με 76-72 της Μπάγερν, γεγονός που βάζει ξεκάθαρα πλέον, τους «ερυθρόλευκους» σε «τροχιά» εξάδας.

Κάτι παραπάνω από σημαντική ήταν η χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν (72-76) στη Γερμανία για την 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς μάλιστα να υποκύψουν ούτε σε ένα λάθος.

Με πρωταγωνιστές του Γουόκαπ και Πετρούσεφ, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους τους Φαλ και Μιλουτίνοφ.



Όπως είπε και ο ίδιος ο Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια της αναμέτρησης, αυτό ήταν το «turning point» της σεζόν που θα δώσει το έναυσμα για την είσοδο στην εξάδα της βαθμολογίας.

Coach Bartzokas speaking: “This was the turning point of the season”. ✊🏽🔴⚪️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #BAYOLY pic.twitter.com/tBwRF9IwEl

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 2, 2024