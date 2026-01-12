Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα: Bet builder, ειδικά και… Τσακαλίδης!💣🔥

Οι προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson είναι εδώ! Οι οκτώ καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης έχουν στραμμένα τα μάτια στο τρόπαιο, με το παιχνίδι που ξεχωρίζει στους «8», αναμφίβολα, να είναι το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Τι σημαίνει αυτό; Δύο πράγματα. Πως αρχικά θα έχουμε εκ νέου ντέρμπι στους «4» (ο νικητής θα παίξει σε διπλές αναμετρήσεις με Παναθηναϊκό ή με Άρη), ενώ, δεύτερον, ένα φαβορί στο στοίχημα για την κούπα θα μείνει εκτός.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΑΟΚ 3.00 5.50

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ αποδόσεις

Τι γίνεται στις στοιχηματικές εταιρίες για τον αγώνα του Φαλήρου; Ξεκάθαρο το προβάδισμα του Ολυμπιακού στο 1.80. Σαφής η απόκλιση με την ισοπαλία του 3.60 και το διπλό του 4.65, ενώ και οι αγορές των πέναλτι (δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας) έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΠΑΟΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ ΠΑΟΚ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 1.45 2.80 6.40 6.40

Όταν, όμως, μιλάμε για νοκ άουτ και ειδικά ανάμεσα σε δύο τέτοιες ομάδες, πάντα τα γκολ έχουν την τιμητική τους. Σχετική ισορροπία παρατηρείται στο κουπόνι, αναφορικά με τις αντίστοιχες αγορές.

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα

Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο ΠΑΟΚ κάνουν τον παίκτη του στοιχήματος να ψάχνει ειδικές επιλογές και bet builder. Εμείς κάναμε τη βόλτα μας και παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικές από τις πιο ελκυστικές αγορές. Ένα κλικ στις αποδόσεις αρκεί, ενώ μπορείτε να πάρετε και το αντίστοιχο promo code*🎁 που θα απογειώσει την εμπειρία σας!

G/G + OVER 5,5 ΚΟΡΝΕΡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ + ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ 2+ ΚΑΡΤΕΣ 4.55

UNDER 2,5 + OVER 4,5 ΟΦΣΑΙΝΤ 3.60

ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 1-1 3.10

OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ 2.10

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ διαιτητής

Έχουμε και έναν διαιτητή όμως, με τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη (VAR: Ματέι Γιουγκ) να είναι ο άρχοντας της αναμέτρησης. Τα φετινά στατιστικά του λένε πως δείχνει 4,7 φορές κατά μέσο όρο την κίτρινη κάρτα, έχει μόλις μία φορά αποβάλλει παίκτη, ενώ σε έξι περιπτώσεις έχει υποδείξει την άσπρη βούλα. Πληθώρα, λοιπόν, επιλογών για στοίχημα…

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ UNDER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 3.30 1.75 3.30

ΠΕΝΑΛΤΙ ΠΕΝΑΛΤΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΠΑΟΚ 2.57 3.90 4.55

OVER 27,5 ΦΑΟΥΛ OVER 14,5 ΦΑΟΥΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ OVER 12,5 ΦΑΟΥΛ ΠΑΟΚ 1.95 1.95 1.83

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ κανάλι

Τετάρτη απόγευμα το μεγάλο παιχνίδι (14/1, 18:30), με το πρόγραμμα tv του Cosmote Sports 2HD να έχει αναλάβει τη μετάδοση. Όσοι δεν έχουν συνδρομητική, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα παρόν στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!