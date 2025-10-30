Ολυμπιακός – Άρης αποδόσεις: Ειδικά για όλα τα γούστα στο «Καραϊσκάκης»!💣🔥

Πέρυσι χρειάστηκαν δύο γκολ του Μπάμπη Κωστούλα. Ένα στο 50’ και ένα στο 90+6’. Αυτή ήταν η 53η νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη (2-1) εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις από το 1959 και έπειτα. Το συνολικό εκτός έδρας ρεκόρ για τους «κιτρινόμαυρους» είναι απογοητευτικό. Μόλις πέντε νίκες σε 70 αγώνες (5-12-53)!

Αλλά η παράδοση μπορεί να μην λέει και τίποτα. Σίγουρα όμως παίζει τον δικό της ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, Ολυμπιακός και Άρης ετοιμάζονται για μία ακόμη συνάντησή τους στο «Καραϊσκάκης» το Σάββατο (1/11), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ολυμπιακός – Άρης αποδόσεις

Η ερχόμενη αναμέτρηση βρίσκει τις δύο ομάδες σε μία κάπως αντίθετη κατάσταση. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την νίκη με 2-0 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική, αποτέλεσμα που τον διατήρησε στο -1 από τον πρωτοπόρο στη βαθμολογία ελλάδα ΠΑΟΚ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 1.50

Αναφορικά με τους Θεσσαλονικείς, μετρούν τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα χωρίς νίκη. Δείγμα πως ακόμη ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους με τον Μανόλο Χιμένεθ. Και κακά τα ψέματα, με Ολυμπιακό τώρα και ΑΕΚ εκτός σε δύο αγωνιστικές να ακολουθεί, ο Άρης καλείται να δείξει κάτι στα μεγάλα παιχνίδια. Αν βέβαια θέλει να έχει βάσιμες ελπίδες διεκδίκησης της τετράδας.

ΑΡΗΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 4 5.50

Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το στοιχημα, τα πράγματα είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρα. Ο φαβοριτισμός των «ερυθρολεύκων» δεν σηκώνει αμφισβήτηση, με τον άσο να βρίσκεται στο 1.36. Ισοπαλία και διπλό ξεφεύγουν, την ώρα που στο line τού 2,5 υπάρχει ισορροπία, η οποία αγνοείται στο Goal/Goal και No Goal.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΡΗΣ 1.36 4.85 9.25

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G 1.95 1.87 2.40 1.53

Ολυμπιακός – Άρης ειδικά στοιχήματα

Γνωρίζετε πλέον πώς πάει το πράγμα. Δεν αρκούμαστε απλώς να παραθέσουμε τι γίνεται στα προγνωστικά σούπερ λιγκ, επεκτείνουμε το ρεπερτόριό μας και στα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικές από τις επιλογές που ξεχωρίσαμε στη Stoiximan και σας τις παρουσιάζουμε. Αν θέλετε να κάνετε τη δική σας βόλτα, αρκεί να κλικάρετε τις αποδόσεις στα πινακάκια.

G/G+OVER 5,5 ΚΟΡΝΕΡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ+ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΟ 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ 4.00

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 3,5 ΟΦΣΑΙΝΤ 7.30

ΑΣΙΣΤ ΡΟΝΤΙΝΕΪ 4.40

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 2-1 4.10

ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕΧΡΙ 20:00 2.50

Ολυμπιακός – Άρης κανάλι

Λόγω της ερχόμενης ευρωπαϊκής υποχρέωσης του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ με την Αϊντχόφεν (Δείτε τις αποδόσεις ΕΔΩ), η αναμέτρηση με τον Άρη θα γίνει το Σάββατο (1/11, 20:00). Όσοι θέλετε να την παρακολουθήσετε, συντονίστε το πρόγραμμα τβ σας στο Cosmote Sports 1HD. Αν δεν έχετε συνδρομητική, το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα εδώ για εσάς στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας.