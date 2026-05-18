Ο Παναθηναϊκός κλείνει το… μάτι σε προπονητή από το ΝΒΑ!

Η σεζόν δεν έχει καλά καλά βγει, όμως η αποτυχία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη είναι τέτοια που ήδη έχει βάλει τον σύλλογο σε διαδικασία ανασύνταξης.

Μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό από το Final Four του Telekom Center, αλλά και τις ρωγμές που δεν… κρύβονται, το μέλλον του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του «τριφυλλιού» παραμένει αβέβαιο.

Βέβαια, το «ποιος» όσον αφορά στον διάδοχο του Τούρκου είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Και ίσως η απάντηση να έρχεται από την… απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Ακούει στο όνομα του Τιάγκο Σπλίτερ, ο οποίος πιθανότατα θα αποχωρήσει από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και ήδη υπάρχουν σενάρια που τον συνδέουν με τους «πράσινους».

Μιλάμε, άλλωστε, για έναν προπονητή που την προηγούμενη σεζόν έκανε τρομερά πράγματα στον πάγκο της Παρί. Έπαιξε τρομερό μπάσκετ και τάραξε τα νερά της Euroleague με μια ομάδα εντελώς άπειρη.

Συνεπώς, έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει σε αυτό το επίπεδο και το όνομά του «παίζει» δυνατά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άπαντες επιφυλασσόμαστε για τις όποιες εξελίξεις.

