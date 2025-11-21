Ο λόγος που «βράζουν» στο Κορωπί και στον Παναθηναϊκό!🔥

Από τον Μπενίτεθ μέχρι τον Κοτσόλη και από τον Κορόνα μέχρι το τεχνικό τιμ.

Δεν ήθελα να γράψω τίποτα, γιατί το θέμα έκανε τζιζ. Και γενικά στο ιατρικό κομμάτι θέλω να είμαι προσεχτικός και να περιμένω την επίσημη ενημέρωση κάθε συλλόγου. Αν ήθελα να γίνω γιατρός θα το έκανα. Οπότε τα δεν έχει τίποτα ο Πελίστρι και μην ακούτε αυτά που λένε στην Ουρουγουάη είναι μέθοδοι δεκαετίας ’90.

Πάμε τώρα στα θέματα που αφορούν τους φίλους του Παναθηναϊκού. Το Κορωπί λοιπόν βράζει με το συγκεκριμένο θέμα και θα σας πω τον λόγο. Ο Φακούντο Πελίστρι μετά από απουσία 2.5 μηνων μπήκε στην αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ στις 9 Νοεμβρίου και ο Μπενίτεθ του έδωσε και πέντε λεπτά.

Γενικά ο Παναθηναϊκός ήθελε να διαχειριστεί σωστά την επενάντεξη του Πελίστρι σε φουλ ρυθμούς και θα το έκανε και με τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Έλα όμως που έσκασε η κλήση (!) του Μπιέλσα για την Εθνική Ουρουγουάης! Που προσέξτε. Τον φώναξε για δύο φιλικούς αγώνες που εν τέλει έμεινε εκτός αποστολής γιατί προφανώς κάτι συνέβη στις εκεί προπονήσεις!

Με αποτέλεσμα ο Πελίστρι να γυρίσει με θλάση και όλοι στον Παναθηναϊκό να βράζουν με τη διαχείριση του Μπιέλσα στην επένδυση της ομάδας. Αλλά και στο πώς τον προετοίμαζαν αυτούς τους 2.5 μήνες και τώρα θα πάνε τουλάχιστον άλλον έναν μήνα πίσω.

Και σε αυτό το κομμάτι σίγουρα δεν φταίει ο Παναθηναϊκός με το πώς διαχειρίστηκε την κατάσταση…