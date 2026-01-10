Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης: El Clásico με σούπερ αποδόσεις και ειδικά στοιχήματα

Μπορεί το Supercopa de España να μην αποτελεί και την πλέον επιφανή διοργάνωση στην Ισπανία. Γίνεται, όμως, να βλέπεις στο κουπόνι ότι έχει El Clásico και να μην αισθανθείς δέος; Ε, δεν γίνεται! Οι δύο «μισητοί» εχθροί της La Liga έρχονται αντιμέτωποι στον τελικό που θα διεξαχθεί στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος; Ο πρώτος τίτλος της σεζόν που, κακά τα ψέματα, μετράει περισσότερο κόντρα σε τέτοιον αντίπαλο.

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις

Πάμε τώρα να δούμε και αυτό που σας «καίει». Δηλαδή, πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις για το σούπερ ντέρμπι από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Στις δέκα τελευταίες συναντήσεις των δύο ισπανικών μεγαθηρίων δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία ισοπαλία. Έχουν μοιραστεί από πέντε νίκες σε αυτό το διάστημα, αλλά αυτά τα νούμερα δεν φαίνεται να οδηγούν τις τιμές σε ισορροπία. Για του λόγου το αληθές, ο άσος προσφέρεται στο 1.95, το Χ στο 3.95 και το διπλό 3.50.

Αν μη τι άλλο, όταν η Μπαρτσελόνα κοντράρεται με τη Ρεάλ, όλη η υφήλιος περιμένει γκολ. Και όχι άδικα, αφού στις δέκα πιο πρόσφατες αναμετρήσεις τους μπήκαν τουλάχιστον τρία τέρματα. Ως εκ τούτου, το Over 3,5 με το G/G διαμορφώνονται στο 1.90 και 1.35 αντίστοιχα. Yψηλές οι τιμές στο Under 3,5 (1.91) και N/G (3.05).

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ειδικά στοιχήματα

Υπήρχε περίπτωση να λείπουν οι ειδικές επιλογές για στοίχημα σε αυτό το ντέρμπι; Φυσικά και όχι! Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικές αρκετά ελκυστικές προτάσεις, για να διαλέξετε όποια σας κάνει.

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης κανάλι

Κυριακή βράδυ το μεγάλο παιχνίδι (11/1, 21:00), το οποίο θα προβληθεί από το πρόγραμμα τβ του Action 24.