Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης: El Clásico με σούπερ αποδόσεις και ειδικά στοιχήματα

Μπορεί το Supercopa de España να μην αποτελεί και την πλέον επιφανή διοργάνωση στην Ισπανία. Γίνεται, όμως, να βλέπεις στο κουπόνι ότι έχει El Clásico και να μην αισθανθείς δέος; Ε, δεν γίνεται! Οι δύο «μισητοί» εχθροί της La Liga έρχονται αντιμέτωποι στον τελικό που θα διεξαχθεί στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος; Ο πρώτος τίτλος της σεζόν που, κακά τα ψέματα, μετράει περισσότερο κόντρα σε τέτοιον αντίπαλο.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
1.57stoiximan
2.40novibet

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις

Μπαρτσελονα Ρεαλ

Πάμε τώρα να δούμε και αυτό που σας «καίει». Δηλαδή, πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις για το σούπερ ντέρμπι από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Στις δέκα τελευταίες συναντήσεις των δύο ισπανικών μεγαθηρίων δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία ισοπαλία. Έχουν μοιραστεί από πέντε νίκες σε αυτό το διάστημα, αλλά αυτά τα νούμερα δεν φαίνεται να οδηγούν τις τιμές σε ισορροπία. Για του λόγου το αληθές, ο άσος προσφέρεται στο 1.95, το Χ στο 3.95 και το διπλό 3.50.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
1.95bet365
3.95elabet
3.50fonbet

Αν μη τι άλλο, όταν η Μπαρτσελόνα κοντράρεται με τη Ρεάλ, όλη η υφήλιος περιμένει γκολ. Και όχι άδικα, αφού στις δέκα πιο πρόσφατες αναμετρήσεις τους μπήκαν τουλάχιστον τρία τέρματα. Ως εκ τούτου, το Over 3,5 με το G/G διαμορφώνονται στο 1.90 και 1.35 αντίστοιχα. Yψηλές οι τιμές στο Under 3,5 (1.91) και N/G (3.05).

OVER 3,5 UNDER 3,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
1.90pamestoixima
1.90interwetten
1.35winmasters
3.05bwin

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ειδικά στοιχήματα

Ρεαλ

Υπήρχε περίπτωση να λείπουν οι ειδικές επιλογές για στοίχημα σε αυτό το ντέρμπι; Φυσικά και όχι! Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικές αρκετά ελκυστικές προτάσεις, για να διαλέξετε όποια σας κάνει.

ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
2.80stoiximan
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.80novibet
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΣΚΟΡ ΚΑΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ
6.50bet365
ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ: ΡΕΑΛ, ΓΚΟΛ: 4+ & ΚΟΡΝΕΡ: 11+
8.00novibet
ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ ΚΑΙ Ο Λ. ΓΙΑΜΑΛ
9.25stoiximan

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης κανάλι

Μπαρτσα

Κυριακή βράδυ το μεγάλο παιχνίδι (11/1, 21:00), το οποίο θα προβληθεί από το πρόγραμμα τβ του Action 24. Ωστόσο, μην ξεχνάτε ότι και το Live Streaming της Kingbet θα είναι πάντα εδώ στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

