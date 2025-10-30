ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Μπάγερν – Λεβερκούζεν αποδόσεις: Ανέπαφη εστία; Από το 1989!👀🔥

Μία την 28η Οκτωβρίου τού 2012 και μία στις 30 Νοεμβρίου του 2019. Αμφότερες με 2-1. Αυτές οι δύο είναι οι φορές, που η Μπάγερ Λεβερκούζεν έχει νικήσει στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου για το πρωτάθλημα, τα τελευταία 35 χρόνια.

Για να βρούμε την προηγούμενη, πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στις 21 Οκτωβρίου 1989. Η οποία τότε ήταν και η τελευταία περίπτωση, που οι «ασπιρίνες» κράτησαν ανέπαφη εστία – πάντα σε επίπεδο πρωταθλήματος – σε εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Βαυαρούς. Στατιστικά που τα βλέπεις και λες «Πώς γίνεται αυτό;». Κι όμως.

Μπάγερν – Λεβερκούζεν αποδόσεις

Μπάγερν - Λεβερκούζεν αποδόσεις

Μην περιμένετε το ερχόμενο Σάββατο να «σπάσει» κάποιο σερί. Αν όλα κυλήσουν βάσει λογικής, η Μπάγερν θα το πάρει το ματς στο Μόναχο και ενδεχομένως έχοντας βρει δίχτυα πάνω από μία φορά.

Διότι αυτά που κάνουν οι παίκτες του Κομπανί (ειδικά εσύ Χάρι) είναι αδιανόητα. Οκτώ στα οκτώ στην Bundesliga, 30 γκολ ενεργητικό και οκτώ παθητικό! Κανένας σεβασμός. Έχουν μετατρέψει το φετινό πρωτάθλημα σε διοργάνωση της σειράς και εντελώς διαδικαστικού χαρακτήρα. Ε, τι να κάνουν και οι στοιχηματικές, προσαρμόζουν τις αγορές τους.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΓΕΡΝ: ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΓΕΡΝ: ΛΕΙΨΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΓΕΡΝ: ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
1.91 5.00 5.00

Όσον αφορά την ερχόμενη συνάντηση των δύο ομάδων, οι αποδόσεις στο στοίχημα είναι απολύτως ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί στα δύο στρατόπεδα. Τόσο σε αυτές του νικητή, όσο και σε αυτές των γκολ…

ΜΠΑΓΕΡΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
1.25 6.85 9.25
OVER 3,5 UNDER 3,5 G/G N/G
1.68 2.18 1.52 2.42

Μπάγερν – Λεβερκούζεν ειδικά στοιχήματα

Μπάγερν - Λεβερκούζεν ειδικά στοιχήματα

Έτσι όπως έχουν βέβαια τα πράγματα στη βαθμολογία γερμανίας, λογικό αρκετοί παίκτες να ψάχνουν ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα στα προγνωστικά μπουντεσλίγκα.

Εδώ είναι που μπαίνει το Pamestoixima.gr, το οποίο απογειώνει την εμπειρία σας, προσφέροντας αμέτρητες επιλογές. Εμείς συγκεντρώσαμε αυτές που ξεχωρίζουν και σας τις παρουσιάζουμε. Αν θέλετε να κάνετε τη δική σας βόλτα, αρκεί να κλικάρετε σε κάποια από τις αποδόσεις στα πινακάκια.

G/G + OVER 3,5 + OVER 0,5 ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 10′
5.00
OVER 1,5 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ + G/G 2O HMIΧΡΟΝΟ
4.00
ΧΑΡΙ ΚΕΙΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
3.25
ΜΠΑΓΕΡΝ 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΜΗΔΕΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ: ΟΧΙ
2.55
ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ 1′-15′
2.12

Μπάγερν – Λεβερκούζεν κανάλι

Σάββατο απόγευμα είναι το παιχνίδι, ωραιότατη ώρα για μπάλα, πριν τη βραδινή σας έξοδο (1/11, 19:30). Για να το παρακολουθήσετε, αρκεί να συνδέσετε το πρόγραμμα tv σας στο NovaSports 3HD ή, αν δεν έχετε συνδρομητική, μπορείτε να επισκεφθείτε το Live Streaming της Kingbet, το οποίο δηλώνει «παρών» στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα