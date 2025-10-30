Μπάγερν – Λεβερκούζεν αποδόσεις: Ανέπαφη εστία; Από το 1989!👀🔥

Μία την 28η Οκτωβρίου τού 2012 και μία στις 30 Νοεμβρίου του 2019. Αμφότερες με 2-1. Αυτές οι δύο είναι οι φορές, που η Μπάγερ Λεβερκούζεν έχει νικήσει στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου για το πρωτάθλημα, τα τελευταία 35 χρόνια.

Για να βρούμε την προηγούμενη, πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στις 21 Οκτωβρίου 1989. Η οποία τότε ήταν και η τελευταία περίπτωση, που οι «ασπιρίνες» κράτησαν ανέπαφη εστία – πάντα σε επίπεδο πρωταθλήματος – σε εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Βαυαρούς. Στατιστικά που τα βλέπεις και λες «Πώς γίνεται αυτό;». Κι όμως.

Μπάγερν – Λεβερκούζεν αποδόσεις

Μην περιμένετε το ερχόμενο Σάββατο να «σπάσει» κάποιο σερί. Αν όλα κυλήσουν βάσει λογικής, η Μπάγερν θα το πάρει το ματς στο Μόναχο και ενδεχομένως έχοντας βρει δίχτυα πάνω από μία φορά.

Διότι αυτά που κάνουν οι παίκτες του Κομπανί (ειδικά εσύ Χάρι) είναι αδιανόητα. Οκτώ στα οκτώ στην Bundesliga, 30 γκολ ενεργητικό και οκτώ παθητικό! Κανένας σεβασμός. Έχουν μετατρέψει το φετινό πρωτάθλημα σε διοργάνωση της σειράς και εντελώς διαδικαστικού χαρακτήρα. Ε, τι να κάνουν και οι στοιχηματικές, προσαρμόζουν τις αγορές τους.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΓΕΡΝ: ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΓΕΡΝ: ΛΕΙΨΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΓΕΡΝ: ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1.91 5.00 5.00

Όσον αφορά την ερχόμενη συνάντηση των δύο ομάδων, οι αποδόσεις στο στοίχημα είναι απολύτως ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί στα δύο στρατόπεδα. Τόσο σε αυτές του νικητή, όσο και σε αυτές των γκολ…

ΜΠΑΓΕΡΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1.25 6.85 9.25

Μπάγερν – Λεβερκούζεν ειδικά στοιχήματα

Έτσι όπως έχουν βέβαια τα πράγματα στη βαθμολογία γερμανίας, λογικό αρκετοί παίκτες να ψάχνουν ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα στα προγνωστικά μπουντεσλίγκα.

Εδώ είναι που μπαίνει το Pamestoixima.gr, το οποίο απογειώνει την εμπειρία σας, προσφέροντας αμέτρητες επιλογές. Εμείς συγκεντρώσαμε αυτές που ξεχωρίζουν και σας τις παρουσιάζουμε.

G/G + OVER 3,5 + OVER 0,5 ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 10′ 5.00

OVER 1,5 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ + G/G 2O HMIΧΡΟΝΟ 4.00

ΧΑΡΙ ΚΕΙΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 3.25

ΜΠΑΓΕΡΝ 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΜΗΔΕΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ: ΟΧΙ 2.55

ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ 1′-15′ 2.12

Μπάγερν – Λεβερκούζεν κανάλι

Σάββατο απόγευμα είναι το παιχνίδι, ωραιότατη ώρα για μπάλα, πριν τη βραδινή σας έξοδο (1/11, 19:30). Για να το παρακολουθήσετε, αρκεί να συνδέσετε το πρόγραμμα tv σας στο NovaSports 3HD