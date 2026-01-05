Με παλιό γνώριμο τινάζει την μπάνκα ο Παναθηναϊκός!

Η διαδικασία ενίσχυσης του Παναθηναϊκού στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου συνεχίζεται, τόσο μέσω της απόκτησης παικτών σε αρκετές θέσεις όσο και μέσω της αποσυμφόρησης του ρόστερ, μέσω της αποδέσμευσης παικτών που δεν υπολογίζονται.

Άλλωστε, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ζητήσει ένα πιο μικρό και ευέλικτο ρόστερ, με το οποίο θα προσπαθήσει να ψάξει τη διάκριση στο Κύπελλο Ελλάδας και το Europa League.

Μετά τους Τεττέη, Παντελίδη, Κοντούρη και Τσάβες που ενίσχυσαν κυρίως το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα, θα ακολουθήσουν πιο δυνατά ονόματα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Μία από τις θέσεις που αναμένεται να βγουν αρκετά εκατομμύρια από τα «πράσινα» ταμεία είναι αυτή του επιθετικού.

Ο τραυματισμός του Ντέσερς αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από σοβαρός, αφού θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις μήνες μετά τη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική Νιγηρίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Πολλά τα ονόματα που έχουν ακουστεί, αλλά υπάρχει ένα που ξεχωρίζει. Τόσο λόγω ταλέντου όσο και λόγω της παρουσίας του στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια.

Ο λόγος για τον Λιβάι Γκαρσία, με τη Σπαρτάκ Μόσχας να δίνει σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την ΑΕΚ.

Με τη φανέλα της Ένωσης ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση του νταμπλ το 2023, μετρώντας συνολικά 126 συμμετοχές και 44 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Εντούτοις, στη Μόσχα μοιάζει εκτός κλίματος, με τα νούμερά του να μην κρίνονται εντυπωσιακά (16 ματς/6γκολ/3ασίστ στα 10 από αυτά ήταν αλλαγή, με μόλις τρία 90λεπτα).

Σύμφωνα λοιπόν με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος αγωνίζεται στη Σπαρτάκ Μόσχας, έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό.

Μετά τον τραυματισμό του Σίριλ Ντέσερς, οι «πράσινοι» αναζητούν σέντερ φορ και ο 28χρονος άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ φαίνεται να πληροί τα κριτήρια του Ράφα Μπενίτεθ, καθώς μπορεί να ηγηθεί της γραμμής κρούσης του «τριφυλλιού» για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η Σπαρτάκ Μόσχας με τη σειρά της είναι έτοιμη να τον παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού μαζί με οψιόν αγοράς, ενώ ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να καλύψει πλήρως τον ετήσιο μισθό του, που ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η διοίκηση των «πρασίνων», όπως ανέφερε ο ίδιος ρεπόρτερ, αξιολογεί την οικονομική διάσταση της πρότασης, αλλά και την αγωνιστική αξία του παίκτη, καθώς η ενίσχυση της επίθεσής της είναι επιτακτική ανάγκη για τη συνέχεια της σεζόν.