Μαν. Γιουνάιτεντ – Μαν. Σίτι: Ντέρμπι της πόλης με στοιχήματα για όλα τα γούστα🏆💣

Σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται οι «γίγαντες» του Μάντσεστερ, το μεταξύ τους ντέρμπι πάντα θα τραβάει όλα τα βλέμματα. Αυτό το Σάββατο (17/01) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη «μισητή» Σίτι στην προσπάθειά της να κάνει νέα αρχή. Ο Αμορίμ πλήρωσε το μάρμαρο, σε έναν σύλλογο που έχει να θεραπεύσει πλήθος ασθενειών.

ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ TOP 4 ΣΙΤΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 5.00 4.25

Από την άλλη μεριά, οι «πολίτες» διεκδικούν το πρωτάθλημα στα ίσια από την Άρσεναλ. Για την ώρα έχουν να καλύψουν μια διαφορά έξι βαθμών. Όπως φημολογείται έντονα, πρόκειται για την τελευταία χρονιά του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της ομάδας. Σίγουρα ο πληθωρικός Καταλανός θα επιθυμούσε να αποχαιρετήσει με έναν τίτλο.

Μαν. Γιουνάιτεντ – Μαν. Σίτι αποδόσεις

Αν μη τι άλλο, οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρίες έχουν τρομερό ενδιαφέρον για το ντέρμπι του Μάντσεστερ. Τι και αν παίζουν εντός, οι «κόκκινοι διάβολοι» – με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο – είναι το αουτσάιντερ.

Σε 7/10 τελευταία ραντεβού τους έχει επιβεβαιωθεί το G/G και σε 8/10 το Over 2,5. με τέτοια στατιστικά προφανώς και οι αγορές των γκολ μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Δείτε παρακάτω πώς διαμορφώνονται οι τιμές.

Μαν. Γιουνάιτεντ – Μαν. Σίτι ειδικά στοιχήματα

Πάμε τώρα στην αγαπημένη σας ενότητα για στοίχημα, εκείνη με τις ειδικές επιλογές. Θέλετε και σκόρερς; Έχουμε. Θέλετε bet builder; Και από αυτό έχουμε! Δείτε παρακάτω μερικά που ξεχωρίσαμε για το ντέρμπι της Γιουνάιτεντ με τη Μάντσεστερ Σίτι.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 24ο ΛΕΠΤΟ 1.88 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.15 G/G + OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ + OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 4.65 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ 5.50 ΜΠΕΟΥΜΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ + ΧΑΑΛΑΝΤ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 5.80

Μαν. Γιουνάιτεντ – Μαν. Σίτι διαιτητής

Άρχων της αναμέτρησης έχει οριστεί ο έμπειρος Άντονι Τέιλορ. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τα στατιστικά του Άγγλου με τις δύο ομάδες και φυσικά «πιπεράτες» στοιχηματικές επιλογές.

ΡΕΚΟΡ (Ν-Ι-Η) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΥΠΕΡ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΜΕ ΤΕΪΛΟΡ 32-7-17 111 🟨 και 3 🟥 12 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΙΤΙ ΜΕ ΤΕΪΛΟΡ 27-10-12 66 🟨 και 4 🟥 9

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 1.82 UNDER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 1.93 OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ 4.90 OVER 21,5 ΦΑΟΥΛ 2.00 UNDER 21,5 ΦΑΟΥΛ 1.75

Μαν. Γιουνάιτεντ – Μαν. Σίτι κανάλι

Το ντέρμπι του Μάντσεστερ (17/01, 14:30) θα μεταδοθεί – όπως όλη η Premier League – από το πρόγραμμα τβ της Novasports. Πιο συγκεκριμένα, το Novasports Premier League. Αν δεν έχετε τη δυνατότητα για συνδρομητική τηλεόραση μπορείτε πάντα να το παρακολουθήσετε μέσω Live Streaming πραγματοποιώντας την ελάχιστη κατάθεση.