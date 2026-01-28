Λυών – ΠΑΟΚ ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (29/01)

Λυών – ΠΑΟΚ live stream στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.

Τεράστιο ενδιαφέρον στο πρόγραμμα αγώνων για την αναμέτρηση του «Δικεφάλου του Βορρά» στη Γαλλία με τη Λυών. Οι Θεσσαλονικείς θα επιδιώξουν αυτό που πριν λίγο καιρό φάνταζε απίθανο, δηλαδή, την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Ποιο κανάλι δείχνει Λυών εναντίον ΠΑΟΚ;

Το Λυών – ΠΑΟΚ live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 4HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Λυών – ΠΑΟΚ Πέμπτη 29 Ιανουαρίου- 22:00 COSMOTE SPORT 4HD

Πώς θα δω Live Streaming το Λυών – ΠΑΟΚ;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Λυών – ΠΑΟΚ καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).