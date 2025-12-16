Κόπα Άφρικα 2025: Προγνωστικά, Φαβορί και Αποδόσεις🏆

Το Copa Africa 2025, γνωστό και ως Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 (Africa Cup of Nations 2025), συγκεντρώνει ξανά το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων και επιστρέφει στο πρόγραμμα αγώνων. Η διοργάνωση παραδοσιακά προσφέρει εκπλήξεις, ένταση και αγορές με αξία για στοίχημα Copa Africa, μακροχρόνια και ειδικά στοιχήματα οπαπ.

Παρακάτω θα βρεις πλήρη ανάλυση με ιστορικό, σύστημα διεξαγωγής, ομίλους, αστέρια και φυσικά προγνωστικά Copa Africa 2025 με φαβορί και αποδόσεις.

Προϊστορία Copa Africa

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ξεκίνησε το 1957, τότε που η διοργάνωση είχε τρεις όλες κι όλες ομάδες στο κουπόνι. Από τότε εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο απρόβλεπτα τουρνουά εθνικών ομάδων. Σκληρές συνθήκες σε δύσκολα γήπεδα, φαβορί που εξαφανίζονται και αουτσάιντερ που κάνουν… ζημιές.

Η πιο επιτυχημένη χώρα στην ιστορία της διοργάνωσης είναι ξεκάθαρα η Αίγυπτος, με επτά κατακτήσεις. Μάλιστα, είχε μια περίοδο απόλυτης κυριαρχίας στα μέσα της δεκαετίας του 2000, κερδίζοντας τρία συνεχόμενα τρόπαια (2006, 2008, 2010), κάτι που κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει. Ακολουθεί το Καμερούν με πέντε τίτλους, έχοντας βγάλει μερικούς από τους πιο εμβληματικούς παίκτες της ηπείρου, με πρώτο τον Σαμουέλ Ετό.

Η Γκάνα έχει τέσσερις κατακτήσεις, κυρίως από την παλιά εποχή, ενώ η Νιγηρία και η Ακτή Ελεφαντοστού έχουν από τρεις. Η ιδιαιτερότητα του AFCON είναι ότι η ιστορία του δεν γράφεται μόνο από τίτλους, αλλά από ανατροπές, δράμα και… χαοτικό ποδόσφαιρο. Ποιος θα περίμενε ότι ο Εκόνγκ θα αναδεικνυόταν MVP του τελευταίου τουρνουά, για παράδειγμα;

Πότε ξεκινάει το Κόπα Άφρικα 2025;

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 ξεκινά την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 στο Μαρόκο και θα διαρκέσει έως τις 18 Ιανουαρίου 2026. Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, το AFCON θα διεξαχθεί μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μετά τη μεταφορά του από το καλοκαίρι, λόγω του διευρυμένου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA.

Εναρκτήριο ματς με το Μαρόκο να υποδέχεται τις Κομόρες και φινάλε στα μέσα Ιανουαρίου, σε ένα τουρνουά που αλλάζει εποχή, αλλά όχι φιλοδοξίες και τα προγνωστικά Copa Africa παίρνουν «φωτιά».

Το σύστημα διεξαγωγής στο Copa Africa 2025

Στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 συμμετέχουν 24 ομάδες, χωρισμένες σε έξι ομίλους των τεσσάρων, όπως αποτυπώνεται και στη βαθμολογία. Κάθε ομάδα δίνει τρεις αγώνες στη φάση των ομίλων. Στη φάση των «16» προκρίνονται: Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου (12 συνολικά) και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες από όλους τους ομίλους.

Από εκεί και πέρα, το τουρνουά συνεχίζεται με νοκ άουτ αγώνες: φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά, μικρό τελικό και τελικό. Σε περίπτωση ισοπαλίας στα νοκ άουτ, ακολουθεί παράταση και, αν χρειαστεί, διαδικασία πέναλτι. Συνεπώς, κάνεις ένα κακό ματς μετά τους ομίλους και πας… σπίτι.

Διασταυρώσεις Κόπα Άφρικα 2025

Στη φάση των «16», οι ομάδες στο Στοίχημα Copa Africa διασταυρώνονται ως εξής:

1ος Ομίλου Α vs 3ος από Ομίλους Γ/Δ/Ε

2ος Ομίλου Α vs 2ος Ομίλου Γ

1ος Ομίλου Β vs 3ος από Ομίλους Α/Γ/Δ

2ος Ομίλου Β vs 2ος Ομίλου ΣΤ

1ος Ομίλου Γ vs 3ος από Ομίλους Α/Β/ΣΤ

2ος Ομίλου Γ vs 2ος Ομίλου Α

1ος Ομίλου Δ vs 3ος από Ομίλους Β/Ε/ΣΤ

2ος Ομίλου Δ vs 2ος Ομίλου Ε

1ος Ομίλου Ε vs 2ος Ομίλου Δ

2ος Ομίλου Ε vs 1ος Ομίλου ΣΤ

1ος Ομίλου ΣΤ vs 2ος Ομίλου Β

2ος Ομίλου ΣΤ vs 1ος Ομίλου Ε

Οι τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες τοποθετούνται στα παραπάνω ζευγάρια βάσει της συνολικής τους κατάταξης (βαθμοί, διαφορά τερμάτων, γκολ κ.λπ.), όπως προβλέπει ο κανονισμός της CAF. Μετά από αυτό, όλα είναι… ευθεία γραμμή: προημιτελικά, ημιτελικά, τελικός.

Οι όμιλοι του Copa Africa 2025

Όμιλος Α: Μαρόκο (διοργανώτρια), Μάλι, Ζάμπια, Κομόρες

Όμιλος Β: Αίγυπτος, Νότια Αφρική, Αγκόλα, Ζιμπάμπουε

Όμιλος Γ: Νιγηρία, Τυνησία, Ουγκάντα, Τανζανία

Όμιλος Δ: Σενεγάλη, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μπενίν, Μποτσουάνα

Όμιλος Ε: Αλγερία, Μπουρκίνα Φάσο, Ισημερινή Γουινέα, Σουδάν

Όμιλος ΣΤ: Ακτή Ελεφαντοστού, Καμερούν, Γκαμπόν, Μοζαμβίκη

Τα αστέρια του Κόπα Άφρικα 2025

Μπορεί να μην είναι Euro και Μουντιάλ, αλλά ακόμη και στο AFCON αγωνίζονται κορυφαίοι αθλητές, που κάνουν… θραύση στα στατιστικά κόπα άφρικα. Μερικοί από αυτούς είναι οι: Μοχάμεντ Σαλάχ (Αίγυπτος), Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο), Βίκτορ Όσιμεν (Νιγηρία), Αντεμόλα Λούκμαν (Νιγηρία), Σαντιό Μανέ (Σενεγάλη), Αμάντ Ντιαλό (Ακτή Ελεφαντοστού), Μπράιαν Μπεουμό (Καμερούν).

Οι «Έλληνες» του Κόπα Άφρικα 2025

Η φετινή δράση στο πρόγραμμα αγώνων Africa Cup of Nations, είναι «πονοκέφαλος» για μερικές ελληνικές ομάδες, αφού κάποια «αστέρια» θα τις αφήσουν για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Αυτοί που θα φύγουν είναι στον παρακάτω πίνακα:

Παίκτης Ομάδα Αγιούμπ Ελ Κααμπί Ολυμπιακός Μπρούνο Ονιεμαέτσι Ολυμπιακός Σίριλ Ντέσερς Παναθηναϊκός Αλμπάν Λαφόντ Παναθηναϊκός Ζίνι* ΑΕΚ Νούριο Φορτούνα Βόλος Σάμουελ Μουτουσαμί Ατρόμητος Χοσέτε Μιράντα Καλαμάτα

*Ήταν στην προεπιλογή, αλλά η συμμετοχή του είναι αμφίβολη λόγω τραυματισμού

Προγνωστικά Copa Africa 2025 – Φαβορί και Αποδόσεις

Το φαβορί διοργάνωσης στις στοιχηματικές είναι με σημαντική διαφορά το αψεγάδιαστο Μαρόκο. Οι αποδόσεις Copa Africa «τρελαίνουν», καθώς υπάρχει σχεδόν παντού αξία. Η κατάκτηση από το Μαρόκο τιμάται στο 3.75. Ντέρμπι στη δεύτερη θέση των φαβορί στη Stoiximan, με την Αίγυπτο να είναι τοποθετημένη στο 6.50, ενώ Σενεγάλη με Αλγερία ακολουθούν στον επταπλασιασμό. Η φιναλίστ Νιγηρία δεκαπλασιάζει, ενώ η πιο πρόσφατη νικήτρια, Ακτή Ελεφαντοστού, προσφέρεται στο 13.00.

Μακροχρόνια Copa Africa 2025

Η ομάδα της Kingbet είναι για ακόμη μία φορά εδώ, να προσφέρει τα καλύτερα ειδικά και προγνωστικά μακροχρόνια για το Κόπα Άφρικα. Αρχικά, θα δώσουμε τις προβλέψεις μας για τον νικητή του κάθε ομίλου. Παρακάτω, θα βρείτε έναν πίνακα με αυτούς που βλέπουμε πρώτους, μαζί με την απόδοση.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Α Μαρόκο 1.45 Β Αίγυπτος 1.55 Γ Νιγηρία 1.80 Δ Λ.Δ. Κονγκό 3.75 Ε Αλγερία 1.33 ΣΤ Ακτή Ελεφαντοστού 1.80

Στα ειδικά σκόρερ, δεν θα μπορούσαμε να μην πάμε με τον «σεληνιασμένο» Ελ Κααμπί του Μαρόκο, που εντεκαπλασιάζει το ποντάρισμά μας.

Πρώτος Σκόρερ Απόδοση Αγιούμπ Ελ Κααμπί 11.00

Μας ταιριάζουν επίσης και οι αποδόσεις να φτάσει ημιτελικά το Μαρόκο (1.90) και να παίξει στον τελικό η Αίγυπτος (3.75), επιλογές που συνοδεύονται και με ασύλληπτες στοιχηματικές προσφορές*.

Να φτάσει στα Ημιτελικά Απόδοση Μαρόκο 1.90