Κωνσταντέλιας: Φέρνει πρόταση 20 εκατομμυρίων από το εξωτερικό!

Ίσως του έμεινε… απωθημένο. Το προηγούμενο καλοκαίρι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε τρομερά κοντά στη μεγάλη του μεταγραφή στη Στουτγκάρδη, όμως τελευταία στιγμή αυτή «πάγωσε».

Βέβαια, το ενδιαφέρον παραμένει «ζεστό» και από την πλευρά της γερμανικής ομάδας και πολύ περισσότερο πλέον και από την πλευρά του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Η χρονιά στον ΠΑΟΚ έχει κυλήσει επιεικώς μέτρια και ο 23χρονος σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει τώρα το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Προφανώς και τον ενδιαφέρει πολύ η ευκαιρία του εξωτερικού και η Στουτγκάρδη αποτελεί ιδανικό προορισμό για να εξελιχθεί και έπειτα να φτάσει ακόμη πιο ψηλά.

Το… παρασύνθημα είναι πως ήδη υπάρχουν συζητήσεις για… αναθέρμανση στο συγκεκριμένο deal, αλλά και ότι η πλευρά Κωνσταντέλια ασκεί τις δικές της πιέσεις πια.

Προφανώς θα είναι η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ και αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον τα 20 εκατομμύρια ευρώ.