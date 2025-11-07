Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson ανακοινώνει με χαρά τη χορηγία της στο Περιστέρι BC, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του ονομαστικού και μεγάλου χορηγού της ομάδας για τις επόμενες δύο αγωνιστικές περιόδους.

Στο πλαίσιο της χορηγίας, η ομάδα θα αγωνίζεται με την ονομασία Περιστέρι Betsson BC, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας δυναμικής εποχής για έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους του ελληνικού μπάσκετ.

Μετά τον Άρη Betsson και την Μύκονο Betsson, η Betsson συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στο ελληνικό μπάσκετ, προσθέτοντας μία ακόμη σημαντική χορηγία στην «οικογένειά» της.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το λογότυπο της Betsson θα κοσμεί την εμπρόσθια όψη της επίσημης φανέλας, αποτελώντας βασικό στοιχείο της νέας ταυτότητας του συλλόγου και της κοινής προσπάθειας για ακόμη υψηλότερους στόχους.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί τη συνένωση δύο δυνάμεων που μοιράζονται κοινές αξίες: την αφοσίωση, τη συνέπεια, την πρόοδο και το πάθος για το μπάσκετ. Η Betsson ενώνει τις δυνάμεις της με την ΚΑΕ Περιστέρι, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού και στην προώθηση της ευγενούς άμιλλας μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Η χορηγία περιλαμβάνει τη στήριξη δράσεων και πρωτοβουλιών με κοινωνικό πρόσημο που θα πραγματοποιηθούν, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεση της ομάδας με την τοπική κοινωνία.

Ο Managing Director της Betsson στην Ελλάδα, κ. Θάνος Μαρίνος δήλωσε:

«Η Betsson, τόσο στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες 24 χώρες που δραστηριοποιείται με επιτυχία,πιστεύει πολύ στο θεσμό των χορηγιών και είναι ένας πυλώνας εξωστρέφειας αλλά και επιστροφής πίσω στην κοινωνία μέσα από τις χορηγίες στον αθλητισμό. Έτσι στο πλαίσιο της δυναμικής ανάπτυξης της εταιρίας μας στην ελληνική αγορά πραγματοποιούμε την 3η ονομαστική χορηγία για τη φετινή σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ με το Περιστέρι Betsson. Μέσα από αυτή την χορηγία σε μια ιστορική ομάδα όπως το Περιστέρι Betsson, σε ένα από τους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδος, ενισχύσουμε την θέση της Betsson στην ελληνική αγορά και ιδιαίτερα στην ελληνική καλαθοσφαίριση. Είμαστε βέβαιοι πως σε συνεργασία με τους ιθύνοντες του Περιστέρι Betsson θα συμβάλλουμε στην κατάκτηση νέων κορυφών για την ομάδα ενώ παράλληλα θα ενισχύσουμε την κοινή μας παρουσία στην τοπική κοινωνία του Περιστερίου πάντα με γνώμονα την επιστροφή πίσω στην κοινωνία με κοινές δράσεις».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ Περιστέρι κ. Πάνος Βασιλάρας, σημείωσε:

«Η νέα αυτή συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξη μιας δυναμικής και αμοιβαία επωφελούς σχέσης.

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι λειτουργούν με βάση αντίστοιχες αξίες και φιλοδοξίες. Τις ενώνει όμως και το πορτοκαλί χρώμα, που συμβολίζει την ενεργητικότητα, τη δημιουργικότητα και την αισιοδοξία.

Είναι, λοιπόν, μεγάλη μας χαρά που συνδέουμε την πορεία μας με έναν τέτοιο συνεργάτη. Ευχαριστούμε θερμά τη Betsson για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή της».

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ και γενικότερα στον αθλητισμό στη χώρα μας.