Η ΑΕΚ κοντά στην απόκτηση του νέου Πινέδα!

Η ΑΕΚ πήρε… άνετη κι ωραία το πρωτάθλημα και ήδη στρέφεται στην επόμενή της ημέρα. Η συνέπεια, άλλωστε, είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και η Ένωση θέλει να συνεχίσει με ανάλογα εντυπωσιακό τρόπο και του χρόνου.

Ειδικά από τη στιγμή που θα διεκδικήσει την είσοδό της στη League Phase του Champions League.

Θα χρειαστεί ενίσχυση μεταγραφικά και ένα από τα ονόματα με τα οποία έχει συνδεθεί είναι αυτό του Ακράμ Μπουράς.

Μιλάμε για τον 27χρονο box to box μέσο της Λέφσκι Σόφιας, που έκανε τρομερή χρονιά, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει το πρωτάθλημα.

Πολυσχιδές το προφίλ του με πολλή ένταση, τρεξίματα και ιδρώτα, αλλά και καλή τεχνική, θετικό βαθμό στην κυκλοφορία της μπάλας. Κάτι σαν… μίνι Πινέδα.

Μένει να φανεί το αν το ενδιαφέρον θα μετατραπεί σε κάτι πιο απτό, όμως η αλήθεια είναι πως τα κομμάτια του παζλ κολλάνε και λόγω πακέτου, αλλά κι επειδή ο Μπουράς εκπροσωπείται από την «DWMA», εταιρεία που τελευταία κάνει καλές δουλειές στην Ελλάδα, όπως η μεταγραφή του Ιβανούσετς στον ΠΑΟΚ και του Φορτούνα στον Βόλο.