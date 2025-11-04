Hot όνομα από τα παλιά «βλέπει» Ελλάδα

Ο Μάρκο Λιβάγια παραμένει ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα που πέρασαν από τη Super League τα τελευταία χρόνια.

Ο αγαπημένος της «κιτρινόμαυρης» εξέδρας, Κροάτης επιθετικός, έχει αφήσει το στίγμα του στην ΑΕΚ με 147 εμφανίσεις και 42 γκολ και πλέον επιστρέφει στο μεταγραφικό προσκήνιο για λογαριασμό δύο ελληνικών συλλόγων. Τι έκανε όμως από τη στιγμή που έφυγε από τη Super League;

Από το 2021 και μετά, ο Λιβάγια αγωνίζεται στην πατρίδα του με τη φανέλα της Χάιντουκ Σπλιτ. Έκτοτε είναι ο ηγέτης της ομάδας, καθώς μέσα σε αυτές τις έξι σεζόν έχει καταγράψει 181 συμμετοχές σκοράροντας 96 φορές και οδηγώντας τη στην κατάκτηση δύο Κυπέλλων.

Μάλιστα ξεχωρίζει η αγωνιστική περίοδος της σεζόν 2021-22, όπου με 28 γκολ σε 34 εμφανίσεις βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ και κέρδισε μία θέση στην Εθνική Ομάδα της Κροατίας.

Όσον αφορά τις πιθανότητές του να επιστρέψει στη Super League και να ενισχύσει ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ, είναι μια επιλογή που έχει λογική. Ο Λιβάγια γνωρίζει καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να βάλει γκολ ως μεσοεπιθετικός και ως κεντρικός επιθετικός, και θα ταίριαζε σε ομάδες που αναζητούν εμπειρία και παραγωγικότητα.

Ωστόσο, η περίπτωσή του δεν είναι ούτε εύκολη ούτε φθηνή γιατί οι οικονομικές απαιτήσεις της Χάιντουκ προβλέπονται υψηλές.