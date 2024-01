Φέρνει διεθνή εξτρέμ ο Μαρινάκης από Ιταλία! (vid)

Ο Ολυμπιακός είναι στη διαδικασία της ολοκλήρωσης των τελευταίων μεταγραφικών του κινήσεων. Έπειτα από τις προσθήκες, που είναι προ των πυλών, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εστιάσει σε μία περίπτωση ακραίου επιθετικού.

Την ώρα που οι Κάρμο και Ερνάντες, είναι έτοιμοι να αποτελέσουν μέλη του ρόστερ του Ολυμπιακού (μαζί με τον Άμπι), το ενδιαφέρον έχει στραφεί σε πιθανή ενίσχυση της επίθεσης.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στα ραντάρ των Πειραιωτών έχει βρεθεί ο Νεμάνια Ράντονιτς της Τορίνο: «Αποκλειστικό: Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε τον Νεμάνια Ράντονιτς στη λίστα του, ως έναν από τους στόχους για τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου.



Οι συζητήσεις έγιναν καθώς ο Ράντονιτς μπορεί να φύγει από την Τορίνο αφού προσέλκυσε το ενδιαφέρον από τη Μόνζα και τη Μαγιόρκα στις αρχές του μήνα».

Ο 27χρονος Σέρβος, αγωνίζεται στην ιταλική ομάδα από το καλοκαίρι του 2022, όταν και παραχωρήθηκε, ως δανεικός, από τη Μαρσέιγ. Τον Ιούλιο του 2023, η… «γειτόνισσα» της Γιουβέντους αποφάσισε να τον κάνει οριστικά δικό της, πληρώνοντας 1,7 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα της Μασσαλίας.

Σε πρωτάθλημα και κύπελλο, φέτος, έχει σημειώσει 3 γκολ και 1 ασίστ σε 11 εμφανίσεις, ωστόσο ο χρόνος του στο γήπεδο δεν είναι ο επιθυμητός. Τα μόλις 438 λεπτά συμμετοχής, αντιστοιχούν περίπου στο 25% του συνολικού χρόνου των υποχρεώσεων της ομάδος του.

Ταυτόχρονα, έχει υπάρξει 44 φορές διεθνής με την Εθνική Σερβίας, σκοράροντας 5 φορές.

Το συμβόλαιό του με την Τορίνο λήγει το 2025 και η χρηματιστηριακή αξία του είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, έχουν στο μυαλό τους να προχωρήσουν στην απόκτηση, ενός ακραίου επιθετικού, αφού, ο Κάρλος Καρβαλιάλ υπολογίζει, κυρίως, στους Μασούρα, Ποντένσε, Μαρτίνς.

Πάντως, εξετάζονται και άλλες υποθέσεις.

